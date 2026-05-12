Da Fillippo Caccamo a Giuseppe Giacobazzi, gli ultimi eventi della stagione al Teatro di Varese

Si avvia alla conclusione la stagione del Teatro Intred di Varese, che anche quest’anno ha proposto un calendario ricco e trasversale, capace

di spaziare tra prosa, musica e intrattenimento. Gli ultimi appuntamenti in programma accompagnano il pubblico verso il finale di stagione con una selezione di spettacoli che uniscono qualità artistica e forte richiamo popolare.

Il 14 maggio, un evento fuori cartellone, il concerto solidale con il maestro Roberto Plano and family con 2 pianoforti a 4,6,8 e 10 mani, organizzato da APA in collaborazione con il Comune di Varese. Il ricavato andrà in beneficenza.

Il 15 maggio, nell’ambito della stagione di prosa, Stefania Andreoli porta in scena uno spettacolo intenso e attuale, capace di indagare con

sensibilità e profondità le dinamiche emotive e relazionali contemporanee.

Il giorno successivo, 16 maggio, spazio alla grande musica con “Omaggio a Morricone”, un viaggio emozionante tra le colonne sonore più iconiche del Maestro, eseguite dal vivo.

Il 17 maggio arriva sul palco Giuseppe Giacobazzi con “Osteria Giacobazzi”, uno show che mescola comicità e racconto, ricreando l’atmosfera conviviale e autentica delle tradizioni italiane.

Il 22 maggio sarà invece la volta dei “Dire Straits Reload Tribute”, per una serata all’insegna del rock internazionale e dei grandi classici

della storica band.

Il 23 maggio l’influencer Filippo Caccamo propone il suo stile ironico e brillante, capace di raccontare con leggerezza vizi e virtù della quotidianità.

Il 29 maggio “Abbadream” farà rivivere l’energia e le hit intramontabili degli ABBA, mentre il 30 maggio chiuderà la stagione “Casa Surace”, con uno spettacolo divertente e contemporaneo che racconta, con tono ironico, usi e costumi della famiglia italiana.

Un finale di stagione variegato e coinvolgente, pensato per salutare il pubblico con leggerezza, emozione e grande spettacolo.

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Aperture biglietteria:

MARTEDI: dalle ore 10:30 alle ore 15:00

MERCOLEDI: dalle ore 16:00 alle ore 19:00

GIOVEDI: dalle ore 10:30 alle ore 15:00

VENERDI: dalle ore 16:00 alle ore 19:00

SABATO: dalle ore 16:00 alle ore 19:00

DOMENICA e LUNEDI: CHIUSO.

Nei giorni di spettacolo la biglietteria è aperta anche da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.