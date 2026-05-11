Da Gian Carlo Menotti a Francesco Caggiano, il sottile filo che tiene insieme la musica italiana



Il Varese Estense Festival Menotti torna con un’edizione che intreccia musica, teatro e valorizzazione dei talenti emergenti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il territorio e la grande tradizione dello spettacolo. A raccontare il programma 2024 è stata Serena Nardi, organizzatrice e attrice, ospite della trasmissione “Chi l’avrebbe mai detto” su Radio Materia.

Nel corso dell’intervista è stato presentato uno degli appuntamenti più attesi del festival: il concerto gratuito del giovane cantautore Francesco Caggiano, in programma il 30 maggio. L’artista riceverà anche il premio “Bright Future”, riconoscimento dedicato ai nuovi talenti musicali.

Un festival tra opera, teatro e giovani artisti

Il festival porta il nome di Giancarlo Menotti, compositore e figura centrale della storia musicale internazionale, nato proprio nel territorio varesino. Un’eredità che gli organizzatori vogliono rilanciare attraverso una proposta culturale capace di ricostruire una tradizione operistica stabile e riconoscibile anche a Varese.

Accanto alla musica lirica trovano spazio linguaggi diversi, con una programmazione multidisciplinare che guarda anche al teatro contemporaneo e alla canzone d’autore. Tra gli eventi annunciati ci sono infatti appuntamenti dedicati al centenario di Dario Fo e l’anteprima nazionale di una nuova opera dedicata a Enrico Caruso.

«L’idea è creare una rete culturale» ha spiegato Serena Nardi durante la trasmissione, sottolineando la volontà di mettere in collegamento artisti, associazioni e realtà culturali del territorio.

Francesco Caggiano e il premio “Bright Future”

Grande attenzione viene riservata ai giovani artisti. Francesco Caggiano, protagonista del concerto del 30 maggio, rappresenta proprio questa apertura verso le nuove generazioni e verso una proposta musicale che dialoga con il pubblico contemporaneo.

Il premio “Bright Future” nasce infatti con l’intento di valorizzare percorsi emergenti e costruire occasioni concrete di crescita artistica all’interno del festival.

Una visione culturale condivisa

Il Varese Estense Festival Menotti conferma così la volontà di unire tradizione e innovazione, riportando al centro il ruolo della cultura come spazio di incontro e collaborazione tra discipline diverse.

Musica, opera, teatro e nuovi linguaggi diventano strumenti per rafforzare l’identità culturale del territorio e costruire una programmazione capace di guardare sia alla memoria sia al futuro.

Il programma del festival