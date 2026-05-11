Da Gian Carlo Menotti a Francesco Caggiano, il sottile filo che tiene insieme la musica italiana
Il Varese Estense Festival, dedicato al grande compositore di Cadegliano Viconago, premierà il 30 maggio un giovane talento. Lo abbiamo intervistato insieme a Serena Nardi su Radio Materia
Il Varese Estense Festival Menotti torna con un’edizione che intreccia musica, teatro e valorizzazione dei talenti emergenti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il territorio e la grande tradizione dello spettacolo. A raccontare il programma 2024 è stata Serena Nardi, organizzatrice e attrice, ospite della trasmissione “Chi l’avrebbe mai detto” su Radio Materia.
Nel corso dell’intervista è stato presentato uno degli appuntamenti più attesi del festival: il concerto gratuito del giovane cantautore Francesco Caggiano, in programma il 30 maggio. L’artista riceverà anche il premio “Bright Future”, riconoscimento dedicato ai nuovi talenti musicali.
Un festival tra opera, teatro e giovani artisti
Il festival porta il nome di Giancarlo Menotti, compositore e figura centrale della storia musicale internazionale, nato proprio nel territorio varesino. Un’eredità che gli organizzatori vogliono rilanciare attraverso una proposta culturale capace di ricostruire una tradizione operistica stabile e riconoscibile anche a Varese.
Accanto alla musica lirica trovano spazio linguaggi diversi, con una programmazione multidisciplinare che guarda anche al teatro contemporaneo e alla canzone d’autore. Tra gli eventi annunciati ci sono infatti appuntamenti dedicati al centenario di Dario Fo e l’anteprima nazionale di una nuova opera dedicata a Enrico Caruso.
«L’idea è creare una rete culturale» ha spiegato Serena Nardi durante la trasmissione, sottolineando la volontà di mettere in collegamento artisti, associazioni e realtà culturali del territorio.
Francesco Caggiano e il premio “Bright Future”
Grande attenzione viene riservata ai giovani artisti. Francesco Caggiano, protagonista del concerto del 30 maggio, rappresenta proprio questa apertura verso le nuove generazioni e verso una proposta musicale che dialoga con il pubblico contemporaneo.
Il premio “Bright Future” nasce infatti con l’intento di valorizzare percorsi emergenti e costruire occasioni concrete di crescita artistica all’interno del festival.
Una visione culturale condivisa
Il Varese Estense Festival Menotti conferma così la volontà di unire tradizione e innovazione, riportando al centro il ruolo della cultura come spazio di incontro e collaborazione tra discipline diverse.
Musica, opera, teatro e nuovi linguaggi diventano strumenti per rafforzare l’identità culturale del territorio e costruire una programmazione capace di guardare sia alla memoria sia al futuro.
Il programma del festival
Per il Varese Estense Festival un’edizione ricca di anniversari e anteprime
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