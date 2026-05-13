Luino
“Da Hormuz al carrello della spesa”, a Luino il giornalista Domenico Quirico racconta come le crisi globali arrivano nelle nostre tasche
Venerdì 15 maggio alle 18 a Palazzo Verbania un incontro sugli effetti delle crisi geopolitiche sulla nostra vita quotidiana promosso dal Centro Studi Comuni Orizzonti. Ingresso libero
Un incontro per capire come le tensioni internazionali influenzino concretamente la vita quotidiana, dai costi dell’energia ai prezzi dei beni di consumo. Venerdì 15 maggio alle 18 Palazzo Verbania di Luino ospiterà l’incontro “Da Hormuz al carrello della spesa. La guerra di Trump nel nostro quotidiano”, promosso dall’associazione Centro Studi Comuni Orizzonti APS con il patrocinio del Comune di Luino.
Protagonista della serata sarà il giornalista Domenico Quirico, inviato e reporter de La Stampa, considerato una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano sui conflitti internazionali.
Un dialogo tra geopolitica ed economia quotidiana
L’incontro proporrà una riflessione sulle crisi internazionali e sulle conseguenze economiche e sociali che ricadono direttamente sulla vita delle persone.
Attraverso la propria esperienza nei principali scenari di guerra e instabilità globale, Quirico analizzerà il rapporto tra politica internazionale, tensioni geopolitiche e impatti concreti sull’economia reale.
A intervistarlo sarà Michele Brambilla, direttore de Il Secolo XIX, che guiderà il confronto approfondendo temi come il costo dell’energia, l’aumento dei prezzi e gli effetti delle strategie internazionali sui territori locali.
“Rendere accessibili temi globali”
L’iniziativa si inserisce nel percorso di incontri culturali e di approfondimento promosso dall’associazione Comuni Orizzonti APS.
L’obiettivo è quello di offrire al territorio occasioni di confronto su temi di stretta attualità, aiutando i cittadini a comprendere fenomeni globali spesso percepiti come lontani ma che incidono direttamente sulle scelte quotidiane.
Il titolo dell’evento richiama infatti il legame tra gli equilibri geopolitici internazionali – a partire dall’area strategica dello Stretto di Hormuz – e il carrello della spesa delle famiglie.
L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.