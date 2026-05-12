Da Inarzo al mercato europeo: Christian Tapella porta il su misura degli acquari nell’era digitale

Ha fatto come i salmoni: ha risalito la corrente, lentamente, finché non ha raggiunto la destinazione. Christian Tapella, imprenditore di Inarzo che da anni costruisce acquari su misura con il marchio Acquari di Famiglia – la sua storia l’abbiamo raccontata in un podcast che riproponiamo qui – ha appena siglato un accordo con Sicce, multinazionale veneta con oltre cinquant’anni di storia nel settore dell’acquariologia e della laghistica, presente con le sue sedi in Europa e in America.

Al centro del progetto non c’è soltanto un configuratore innovativo, ma un intero ecosistema pensato per trasformare il modo in cui il mercato del su misura viene gestito, proposto e distribuito. Un sistema che integra preventivazione immediata, gestione commerciale, supporto ai rivenditori e sviluppo di nuove opportunità per il settore.

Fino a oggi, il mondo degli acquari personalizzati si è basato prevalentemente su processi artigianali, con richieste gestite manualmente, preventivi lunghi e dinamiche spesso poco strutturate. Il progetto sviluppato da Tapella introduce invece un approccio più evoluto, capace di unire innovazione digitale, personalizzazione avanzata e organizzazione commerciale. «L’obiettivo non era semplicemente creare uno strumento tecnico», spiega Christian, «ma costruire una struttura completa capace di portare il settore verso un nuovo livello, offrendo a rivenditori e clienti un’esperienza più moderna, immediata e professionale».

L’applicazione è farina del suo sacco, sviluppata senza intelligenza artificiale – «sarà uno sviluppo futuro, soprattutto per il render 3D», precisa – e protetta da una domanda di brevetto depositata a fine dello scorso anno.

La reazione di Sicce, racconta Tapella, è stata immediata proprio per il potenziale del progetto: una nuova impostazione commerciale capace di integrare personalizzazione, rete distributiva e innovazione in un settore che fino a oggi aveva mantenuto dinamiche più tradizionali. Andando a distribuire il su misura, che apparteneva ad una nicchia di mercato che non era mai stata valorizzata a pieno e che invece sta negli ultimi anni portando un trend esponenzialmente in crescita.

L’accordo rappresenta un passaggio strategico importante e apre ora nuove prospettive di crescita, con una progressiva espansione commerciale e produttiva. La sede di Inarzo resterà il cuore operativo del progetto, con investimenti mirati al rafforzamento della struttura e allo sviluppo di nuove opportunità.

L’orizzonte, però, non si ferma ai confini nazionali. Sul tavolo ci sono già prospettive di espansione Europee ed internazionali nel breve termine . «Prevedo nei prossimi mesi un bel boom» conclude Christian. Per il ragazzo che sognava tra i vetri degli acquari di Luvinate, la corrente adesso spinge decisamente oltre.