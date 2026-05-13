Da Luino al professionismo passando per Malta: il viaggio del “prof” Daniele Miraglia



Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

La carriera di Daniele Miraglia è un viaggio che trasforma la passione per il calcio in una missione scientifica. Iniziata tra i campi della provincia tra Luino, Gavirate e Bosto, la sua parabola agonistica trova una dimensione romantica e quasi leggendaria nel Mascia United, simbolo del calcio di Terza Categoria dell’Alto Varesotto. È proprio tra fango e polvere che matura la consapevolezza di non poter raggiungere il vertice come calciatore, decidendo così di dedicarsi alla preparazione atletica. Dopo gli studi in Scienze Motorie, il suo percorso decolla rapidamente: dai primi passi al Verbano sotto l’egida dello storico presidente Barbarito — tra aneddoti di arance schiacciate per caricare i giocatori — fino al grande salto verso il professionismo, passando per la Svizzera e Malta.

Proprio l’esperienza maltese al Floriana, al seguito di una figura solare e carismatica come Lulù Oliveira – conosciuto alla Pro Patria -, rappresenta uno spartiacque fondamentale per Miraglia. In un’isola dove il calcio stava iniziando la sua metamorfosi internazionale, Daniele ha consolidato un approccio al lavoro basato sulla gestione dei carichi e sull’analisi maniacale dei dati. Oggi, come colonna portante dello staff del Renate, sta contribuendo a portare la società brianzola a sfidare le potenze della Serie C, raggiungendo traguardi storici come il terzo posto in campionato e una semifinale di Coppa Italia. Per Miraglia, il segreto non risiede solo nei parametri dei GPS o nella potenza metabolica, ma nella capacità di creare un legame umano con gli atleti e i tecnici, confermandosi un professionista moderno che non dimentica mai l’emozione dello spogliatoio.

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

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