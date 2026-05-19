Da Malpensa a Menaggio senza licenza taxi: fermato abusivo sulla Statale Regina, sanzioni fino a 7 mila euro
Controlli della Guardia di finanza nel Comasco: trasportava due turisti canadesi verso un hotel sul lago per 170 euro. Oltre alla multa salata, sequestro amministrativo del mezzo finalizzato alla confisca e alla sospensione della patente
I finanzieri della Compagnia di Menaggio, impegnati insieme alle altre forze di polizia nei controlli lungo la SS340 Regina, hanno individuato un tassista abusivo di nazionalità ucraina residente a Milano.
L’uomo, privo di licenza taxi, è stato fermato mentre trasportava due turisti canadesi dall’aeroporto di Malpensa a un hotel di Menaggio, per una corsa dal costo di circa 170 euro.
Secondo quanto accertato, il conducente aveva avviato l’attività appena il giorno precedente aprendo una partita IVA. Per lui è scattata la contestazione dell’articolo 86 del Codice della strada, che prevede sanzioni da 1.812 a oltre 7 mila euro, oltre al sequestro amministrativo del mezzo finalizzato alla confisca e alla sospensione della patente.
L’operazione rientra nell’attività di controllo economico del territorio portata avanti dalla Guardia di finanza nei luoghi a maggiore afflusso turistico e commerciale, con l’obiettivo di tutelare lavoratori, consumatori e operatori economici regolari.
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