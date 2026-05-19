Da Parigi a Istanbul in treno: “Orient Express” inaugura Nomi Cose Città zoom al circolo Quarto Stato di Cardano

Un viaggio “lento, a tratti lentissimo”, con convogli locali e notturni attraverso mezza Europa, sulle tracce del mitico treno: Marco Carlone e Tino Mantarro presentano il libro “Orient Express”, in una serata accompagnata anche da sapori evocativi

Da Parigi a Istanbul in treno, un viaggio tra due metropoli simbolo d’Europa, ma toccando anche città periferiche, in parte sconosciute, ma altrettanto capaci di raccontare.

Se oggi l’Orient Express è un treno di grande lusso, solo turistico, Marco Carlone e Tino Mantarro viaggiano invece su treni locali o notturni “vecchio stile”.

Stesso percorso – da Parigi a Istanbul, appunto – ma con un viaggio “lento, a tratti lentissimo”, a contatto con tante società diverse, dalla capitale francese alla Mitteleuropa, da Budapest a Bucarest “Parigi dell’Est”. E poi centri termali austroungarici nei Carpazi, piccole città di confine sul Danubio o Edirne, in Tracia, tra imperatori romani e statue di Ataturk.

Lo raccontano nel libro “Orient Express. Parigi-Istanbul andata e ritorno”. E lo racconteranno dal vivo durante la prima serata di “Nomi Cose Città zoom”, al circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, giovedì 21 maggio 2026 (presentazione ore 21).

Zoom è il nuovo format della rassegna “Nomi Cose Città” che punta tutto su una serata, su temi specifici, storie curiose, itinerari inattesi (le foto nell’articolo sono di Marco Carlone).

Marco Carlone è video reporter e fotogiornalista freelance, da sempre appassionato di ferrovie. Lavora principalmente per Sphera, un network europeo di media indipendenti con sede in Francia. Negli ultimi anni ha realizzato una serie di documentari per la televisione franco-tedesca Arte, dedicati ad alcune linee ferroviarie locali. Accanto all’attività giornalistica, collabora anche con un tour operator di turismo responsabile, accompagnando piccoli gruppi di viaggiatori tra le ferrovie dei Balcani. Con Bottega Errante Edizioni ha pubblicato “Binario Est”.

Tino Mantarro è giornalista. La prima volta che ha preso un treno notturno aveva 40 giorni, da allora non ha mai smesso di viaggiare, e di scriverne. Ha pubblicato tre libri di viaggio: Nostalgistan, un reportage sull’Asia Centrale; L’attrazione dei passi, un elogio dei valichi montani, entrambi per Ediciclo. Per Bottega Errante Edizioni ha pubblicato “E Lisbona sfavillava, su Lisbona e la sua luce”. Lavora al Touring Club Italiano.

Il libro, pubblicato da Bottega Errante Edizioni, sarà in vendita durante la serata.

Il menu a tema

Come sempre a “Nomi Cose Città”, la serata è accompagnata anche dalla cena a tema (dalle 20).

Il piatto principale sono sarme/sarmale, gli involtini di verza ripieni di carne e riso, serviti con polenta e panna acida. Un piatto tipico di Romania, Bulgaria e Turchia, che accompagna simbolicamente la seconda parte del viaggio in treno. Sarà disponibile anche in versione vegetariana/vegana.

A completare la proposta per la serata anche l’ayran (bevanda turca a base di yogurt) e baklava, il dolce turco con frutta secca e miele.

Per la cena consigliata la prenotazione.