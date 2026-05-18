Da Ponte Tresa a Pavia: Controvento Trekking rilancia il cammino sulla Via Francisca
A Robecco sul Naviglio una serata gratuita per presentare il percorso a tappe del 2026 lungo l’antico itinerario della Via Francisca del Lucomagno, tra turismo lento, storia e natura
Una serata per raccontare la Via Francisca del Lucomagno nel decennale della sua riscoperta come cammino storico e itinerario di turismo lento. L’appuntamento, promosso da Controvento Trekking in collaborazione con la Pro Loco di Robecco sul Naviglio, si terrà venerdì 29 maggio dalle 20.45 alle 22.45 al Palazzo Consiliare di Robecco sul Naviglio.
L’incontro sarà dedicato alla scoperta dell’antica via che collegava il Nord Europa a Roma e servirà a presentare il progetto escursionistico in programma da settembre 2026: un percorso suddiviso in otto tappe domenicali da Ponte Tresa a Pavia, pensato per celebrare i dieci anni della Via Francisca del Lucomagno.
Durante la serata verranno illustrate le caratteristiche tecniche del cammino, le singole tappe e il valore storico e culturale dell’itinerario, oggi sempre più frequentato da camminatori e pellegrini.
A guidare l’incontro saranno Antea Franceschin e Paolo Fumagalli di Controvento Trekking, guide ambientali escursionistiche impegnate nella valorizzazione del territorio attraverso trekking narrati, cammini storici ed esperienze culturali.
Il progetto prevede una formula accessibile e graduale: una tappa ogni domenica per otto appuntamenti consecutivi, attraversando paesaggi fluviali, borghi storici, campagne, monasteri e luoghi simbolici della Lombardia occidentale.
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.
Informazioni e iscrizioni sul sito di Controvento Trekking oppure via WhatsApp ai numeri 349 649 0856 (Paolo Fumagalli) / 348 072 5255 (Antea Franceschin)
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