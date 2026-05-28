Da Prezioso ai Punkreas, Nerviano torna a cantare e ballare con il Big Bang Music Fest

Conto alla rovescia a Nerviano per la 13° edizione del Big Bang Music Fest, il festival che ormai dal 2012 porta nell’area verde di viale Papa Giovanni XXIII musica e buon cibo con la regia dell’associazione GiovaniNervianesi.it. Anche quest’anno dal 28 maggio al 2 giugno il festival tornerà a far ballare e cantare il “suo” pubblico dopo l’edizione da sold out dello scorso anno, quando in sei giorni aveva totalizzato più di 40mila presenze da Lombardia, Piemonte, Veneto e non solo con concerti dallo ska-punk all’indie fino all’hip hop.

A tenere a battesimo il palco a cielo aperto di Nerviano giovedì 28 maggio sarà la musica hip hop, in quella che gli organizzatori definiscono «una serata per entrare subito nel mood»: sul palco saliranno Nitro, «con tutta la potenza, la tecnica e l’intensità del suo mondo», e Marte, «nuova voce della scena urban con attitudine da battle e fame da live». Spazio al metal venerdì 29 con i Folkstone e il loro «rock/metal attraversato da strumenti antichi e potenza live» e i Vallorch, «tra folk-metal, atmosfere oscure ed energia collettiva».

Il festival proseguirà sabato 3o maggio con una serata tutta da ballare con Prezioso, «icona della dance 90/2000 che ha segnato generazioni con la sua musica», Kharfi, «con la sua elettronica leggera e piena di energia», e Tammy Andre, »giovane talento pronto ad accendere la serata». Domenica 31, invece, sul palco del Big Bang Music Fest saliranno Ruggero de I Timidi «con il suo universo dance, romantico e surreale», Le Canzoni Giuste «tra pop, satira e cori generazionali» e Marataro, «con il suo cantautorato leggero, ironico e impossibile da non cantare».

Lunedì 1 giugno saranno protagonisti del festival Twenty Six «con la sua tech house ipnotica e internazionale», Davide T, «tra groove, minimal e anima hip hop», e SAM, «pronto a portare energia e ritmo direttamente sul palco di casa». Gran finale martedì 2 giugno con i Punkreas, vera e propria pietra miliare del punk rock italiano, gli Shandon con la loro scarica ska-punk e i Circus Punk, «ruvidi, diretti e senza freni».

I concerti, tutti ad ingresso gratuito, inizieranno alle 20.15 e termineranno per le 00.30 circa: dopo ogni performance live ci saranno degli aftershow dj set a tema con la serata nell’area ristoro. Non solo musica, però, per la trediesima edizione del Big Bang Music Fest: sabato 30 e domenica 31 maggio e martedì 2 giugno l’area di via Papa Giovanni XXIII aprirà i battenti già dalle 11 con attività per bimbi, famiglie, sportivi e in generale un po’ per tutti i gusti, dalle esposizioni di auto d’epoca ai tornei di volley, passando per gonfiabili per bambini e bancarelle d’artigianato.

Foto di Riccardo Trudi Diotallevi