Da Regione 21 milioni di euro alle due Asst varesine per tecnologia e cantieri. Fondi per il blocco operatorio di Tradate

Oltre 17 milioni di euro alla Sette Laghi e quasi 4 alla Valle Olona. Sono i fondi che Regione destina, con una delibera approvata ieri, per l’adeguamento tecnologico, l’edilizia sanitaria, la digitalizzazione.

Blocco operatorio di Tradate e camera iperbarica a Cittiglio

Tra le somme stanziate alla Sette Laghi, 1.250.000 euro servono al completamento del nuovo blocco operatorio dell’ospedale Galmarini di Tradate, l’adeguamento dell’area esistente e una nuova cabina elettrica.

I lavori per realizzare il nuovo blocco sono iniziati nel novembre 2022 e avrebbero dovuto terminare nel 2023 grazie soprattutto alle tecniche innovative che avrebbero permesso il completamento in tempi rapidi: “a partire dal mese di agosto 2023, le cinque sale potranno entrare in funzione, potenziando l’attività chirurgica del presidio tradatese” si era detto nel 2022.

350.000 euro sono invece stati stanziati per la Centrale tecnologica al servizio delle camere iperbariche previste all’ospedale di Cittiglio. Il nuovo centro di medicina iperbarica ha ottenuto, nel 2023, il finanziamento di 2 milioni di euro da Regione Lombardia e nascerà al piano terreno del nucleo moderno dell’ospedale di Cittiglio.

Sicurezza antincendio

Tra le altre voci di stanziamento: la Sette Laghi ha ottenuto 700.000 euro per il completamento del piano di incremento dei livelli di sicurezza antincendio del quartiere operatorio, mentre 213.000 euro vanno al Circolo di Varese per l’adeguamento antincendio del monoblocco.

Climatizzazione

Sul fronte della climatizzazione, mentre nei presidi di Cittilgio Luino e Angera si procede con impianti portatili, 787.000 euro arriveranno per l’ impianto di condizionamento e adeguamento impianto elettrico e antincendio del reparto di radioterapia.

Manutenzione

Per la manutenzione ordinaria di strutture, impianti e apparecchiature del Servizio sanitario regionale, Regione destina all’ ASST Sette Laghi 1.351.106 mentre alla Valle Olona arrivano 2.145.874 euro.

Tecnologia

Sul fronte tecnologico, il pacchetto finanziario di 45,6 milioni a livello regionale è destinato a completare interventi già avviati su apparecchiature medicali e infrastrutture.

Gli stanziamenti decisi a livello provinciale sono:

Riscatto noleggi e leasing apparecchiature elettromedicali

ASST SETTE LAGHI 3.697.654

ASST VALLE OLONA 447.814

Apparecchiature elettromedicali ad Alta Tecnologia

Ospedale di Circolo di Varese – Risonanza magnetica 3T : per l’apparecchiatura 2.058.760, per i lavori 573.900, importo ammesso 2.632.660

Ospedale di Circolo di Varese – Un mammografo: costo apparecchiatura 219.600, per i lavori 22.000, importo ammesso 241.600

Apparecchiature diagnostiche, elettromedicali e biomediche a bassa e media tecnologia

ASST SETTE LAGHI 2.100.000 euro

ASST VALLE OLONA 1.300.000 euro

Sistemi di chirurgia robotica

ASST SETTE LAGHI 2.806.000 euro