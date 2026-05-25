Da San Paolo a Gavirate: la tante vite di Victor Vallerini e Cinzia Buck tra Brasile e Italia



Dal Brasile all’Italia passando per il calcio professionistico, la vita missionaria e l’editoria. È la storia di Victor Vallerini e Cinzia Book, protagonisti di una nuova puntata del podcast “Chi l’avrebbe mai detto?” di Radio Materia, dedicata ai percorsi di vita più inattesi e multiculturali.

Nel corso dell’intervista, la coppia ha raccontato il proprio incontro avvenuto a San Paolo del Brasile grazie a un progetto di traduzione letteraria, da cui è nata una relazione che oggi li vede vivere a Gavirate insieme alle loro figlie.

«Ci siamo conosciuti lavorando sulle parole e sulle idee – Victor Vallerini, consulente editoriale – e da lì abbiamo iniziato a costruire una vita insieme tra culture diverse».

Dal calcio alla vita missionaria

Uno dei passaggi più sorprendenti emersi durante il dialogo riguarda il percorso personale di Victor. Negli anni Novanta era infatti vicino all’ingresso nella prima squadra della Lazio, partecipando ai ritiri guidati da Dino Zoff. A poco più di diciotto anni, però, decise di lasciare il calcio professionistico per entrare in seminario e intraprendere un percorso di studio e missione.

«Sentivo che il calcio non era la cosa più importante della mia vita – Victor Vallerini, consulente editoriale – e volevo capire meglio il senso dell’esistenza e il mio ruolo nel mondo». Dopo gli studi in filosofia e teologia, Victor ha vissuto esperienze missionarie in Kosovo, Ruanda e Brasile, prima di dedicarsi all’insegnamento e alla consulenza editoriale.

L’incontro in Brasile

Il legame con Cinzia nasce proprio a San Paolo. Lei studiava italiano per passione e decise di iscriversi nuovamente a un corso dopo l’arrivo del nuovo insegnante italiano. A unirli fu anche la traduzione di un libro che Victor aveva portato con sé dall’Italia. «Lavorare insieme sulla traduzione ci ha fatto scoprire interessi comuni come la letteratura e la filosofia – Cinzia Buck – ed è stato l’inizio di tutto». Quello nato come uno scambio linguistico e culturale si è trasformato in una vita condivisa lunga quindici anni in Brasile, dove sono nate anche le loro due figlie.

Lo shock culturale e la scelta di Gavirate

Nel podcast la coppia ha raccontato anche il trasferimento in Europa e le difficoltà iniziali vissute in Svizzera, esperienza segnata da un forte shock culturale rispetto alla vivacità di San Paolo. La scelta di trasferirsi a Gavirate è arrivata successivamente, alla ricerca di una dimensione più equilibrata tra servizi, natura e relazioni sociali.

«A Gavirate abbiamo trovato la misura giusta – Victor Vallerini, consulente editoriale – un luogo dove le bambine possono crescere con autonomia ma anche con un forte senso di comunità». Tra gli elementi decisivi nella scelta ci sono stati la vicinanza al lago di Varese, il contatto con il verde, la presenza dell’oratorio e un contesto considerato più “a passo d’uomo”.

Una famiglia bilingue tra Italia e Brasile

Durante l’intervista è emerso anche il tema del bilinguismo e dell’identità culturale delle figlie, cresciute tra italiano e portoghese. Una realtà che la coppia considera una ricchezza e uno strumento di apertura verso il mondo.

Oggi Victor e Cinzia lavorano prevalentemente in smart working nel settore editoriale e della consulenza culturale, mantenendo un forte legame con entrambe le culture che hanno segnato la loro storia personale.