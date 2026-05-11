Da una segnalazione di lite al sequestro di droga: tre denunciati dalla polizia di Como

La Polizia di Stato di Como, sabato pomeriggio, ha denunciato in stato di libertà tre soggetti per differenti reati: un 38enne italiano, residente a Limbiate (MB), per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio; un 47enne comasco per resistenza a Pubblico Ufficiale ed una 39enne di Verbania (NO) per inottemperanza al Foglio di Via del Questore di Como.

Intorno alle 14.00 è giunta una segnalazione alla Sala Operativa della Questura di Como, di una donna, la 39enne di Verbania, fatta oggetto di percosse da parte di un uomo, il 38enne di Limbiate, mentre percorrevano a bordo di un’auto il tratto autostradale della tangenziale di Como.

L’utente che aveva fatto la segnalazione ha fornito tutte le informazioni necessarie a raggiungere la coppia. Infatti gli agenti si sono recati dove i due presumibilmente abitavano e dove era parcheggiata l’auto a bordo della quale erano stati segnalati. Al loro arrivo, tuttavia, i poliziotti sono stati accolti da un terzo soggetto, un 47enne comasco, che ha subito avuto un atteggiamento ostile nei loro confronti. Inoltre gli agenti hanno anche notato, sul balcone dell’abitazione, una donna che rispecchiava le descrizioni della segnalazione. Gli agenti hanno quindi fatto accesso all’interno dell’alloggio, unitamente 47enne comasco, e sono stati immediatamente colpiti dall’atteggiamento dei 3 soggetti presenti, tutti nervosi ed agitati: hanno quindi proceduto ad una sommaria ispezione, trovando il 38enne in possesso di crack e 270 euro contanti.

Gli agenti della Volante quindi hanno chiesto supporto anche alla Squadra Mobile della Questura di Como ed alle unità cinofile della Guardia di Finanza ed hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo circa 11 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. A bordo dell’autovettura sono stati inoltre trovati, nascosti all’interno del tettuccio, poco più di 15 grammi di hashish. della Questura di Como ed alle unità cinofile della Guardia di Finanza ed hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo circa 11 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. A bordo dell’autovettura sono stati inoltre trovati, nascosti all’interno del tettuccio, poco più di 15 grammi di hashish.

A fronte di tutto ciò, i tre soggetti sono stati portati in Questura per ulteriori accertamenti, dai quali sono emersi precedenti a carico di tutti: del 38enne per spaccio, oltre ad un divieto di dimora in Como; della 39enne per furto, oltre ad un foglio di via da Como; del 47enne in materia di furto e maltrattamenti in famiglia.

Per le percosse subite la 39enne non ha voluto sporgere denuncia, ma è stata comunque denunciata in stato di libertà per l’inottemperanza al foglio di via da Como; il 38enne è stato invece denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed il 47enne è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.