Da un’intuizione visionaria a pilastro digitale: Camera di Commercio di Varese celebra trent’anni del Registro Imprese

Trent’anni di innovazione, trasparenza e servizio al territorio. Camera di Commercio di Varese celebra l’anniversario della nascita del Registro Imprese, l’infrastruttura digitale che ha rivoluzionato il rapporto tra istituzioni, mercato e imprese.

Nato ufficialmente nel febbraio 1996 – sebbene previsto dal Codice Civile fin dal 1942 – il Registro Imprese rappresenta oggi il compimento di una visione nata negli anni Settanta, per collegare attraverso una rete informatica i registri di tutte le Camere di commercio e consentire così di accedere in tempo reale alle informazioni di tutte le imprese italiane.

Oggi il Registro è un’infrastruttura all’avanguardia che gestisce a livello nazionale i dati di 5,8 milioni di imprese e 10 milioni di persone (tra imprenditori, soci e amministratori). Un sistema di pubblicità legale unico in Europa, arricchito da informazioni provenienti da INPS, Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici, garantendo la massima qualità e accuratezza del dato.

A livello locale, il Registro Imprese della Camera di Commercio di Varese fotografa un sistema imprenditoriale in continua evoluzione. Se nel 1996 il tessuto economico provinciale era caratterizzato da una forte prevalenza del settore manifatturiero, oggi i dati Movimprese mostrano una trasformazione verso il settore terziario avanzato/servizi. Attualmente sono iscritte nel nostro Registro 56.588 imprese attive, confermando una crescita nel comparto servizi, dimostrando la dinamicità del territorio di Varese nel rispondere alle sfide del mercato globale.

«Celebrare i trent’anni del Registro Imprese significa onorare un’eredità fatta di visione strategica e pragmatismo – evidenzia Mauro Vitiello, Presidente della Camera di Commercio di Varese -. In tre decenni abbiamo costruito un’infrastruttura che non è solo un archivio burocratico, ma uno strumento strategico per lo sviluppo. Per le nostre aziende, la qualità e la certezza del dato significano fiducia e competitività. In un’epoca in cui l’informazione è il nuovo “oro”, il Registro garantisce che questo patrimonio sia pubblico, certificato e accessibile a tutti tramite strumenti come l’app ‘impresa italia’ digitale o il portale registroimprese.it. Il nostro impegno per il futuro è continuare ad anticipare le esigenze degli utenti, offrendo risposte sempre più integrate e sostenibili».

Il Registro Imprese è uno strumento in continua evoluzione. La recente introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 delle attività economiche permetterà una lettura ancora più precisa dei trend emergenti e delle nuove professioni, mentre l’integrazione con ulteriori fonti pubbliche potrà favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali più efficaci e sostenibili. Grazie al lavoro quotidiano delle persone che animano gli uffici camerali e al supporto tecnologico di InfoCamere, il Registro Imprese si conferma il pilastro dell’innovazione digitale del nostro territorio e una garanzia di trasparenza per cittadini e istituzioni.