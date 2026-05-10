Da Varese a Genova per l’Adunata: migliaia di Alpini in corteo nel centro città
Migliaia di Penne Nere stanno sfilando nel centro di Genova per il momento clou della 97esima Adunata Nazionale, con una forte partecipazione anche dalle sezioni alpine della provincia di Varese
È entrata nel vivo questa mattina, domenica 11 maggio, la grande sfilata della 97esima Adunata Nazionale degli Alpini che sta attraversando le vie del centro di Genova. Dalle 8 le Penne Nere stanno sfilando lungo il percorso tra piazza della Vittoria e piazza De Ferrari, davanti a migliaia di persone arrivate da tutta Italia per l’evento conclusivo di quattro giorni di festa.
La città ligure è stata letteralmente invasa dall’“onda verde” degli Alpini: secondo le stime sono centinaia di migliaia i partecipanti arrivati nel fine settimana, tra gruppi ANA, famiglie, volontari e simpatizzanti. Un’atmosfera di festa che ha coinvolto tutto il centro cittadino, tra cori, fanfare, bandiere tricolori e il tradizionale spirito alpino.
Presente anche una folta delegazione varesina
Anche Varese e il territorio provinciale stanno partecipando in massa all’Adunata. Numerosi i gruppi alpini partiti nelle scorse ore da tutta la provincia, da Varese a Busto Arsizio, da Gallarate fino alle valli, con pullman e comitive organizzate per prendere parte alla sfilata.
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In corteo anche molti gagliardetti delle sezioni varesine dell’Associazione Nazionale Alpini, insieme agli alpini in congedo e ai volontari impegnati durante l’anno nelle attività sociali e di protezione civile. Una presenza significativa che testimonia il forte radicamento delle Penne Nere nel territorio varesino.
L’ultima giornata della grande festa alpina
Quella di oggi rappresenta il momento più atteso dell’Adunata Nazionale, appuntamento che ogni anno richiama alpini da tutta Italia e dall’estero. Dopo la sfilata, Genova si prepara agli ultimi momenti della manifestazione prima del passaggio di testimone alla città che ospiterà l’edizione del 2026.
Nel capoluogo ligure, intanto, continuano musica, incontri e iniziative che in questi giorni hanno trasformato il centro in una grande festa popolare all’insegna della tradizione alpina e della solidarietà.
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