Da Varese a Roma: Bernardo Bianchessi nominato Vicepresidente Nazionale di Anama Confesercenti
Importante nomina questa mattina a Roma durante l'Assemblea nazionale dell'associazione che riunisce gli operatori dell'intermediazione immobiliare premiando il lavoro svolto sul territorio varesino
Varese e il suo territorio guadagnano un ruolo di primo piano nel panorama nazionale del settore immobiliare. Bernardo Bianchessi, attuale presidente territoriale di Confesercenti Varese, è stato nominato questa mattina a Roma Vicepresidente Nazionale di ANAMA, l’associazione di categoria che riunisce gli agenti e i mediatori all’interno del sistema Confesercenti.
Un riconoscimento per il lavoro sul territorio
La nomina è arrivata durante i lavori dell’Assemblea nazionale dell’associazione. Per Confesercenti Regionale Lombardia e per la sede di Varese si tratta di un traguardo significativo, che certifica il valore dell’attività di rappresentanza svolta a livello locale negli ultimi anni. La scelta di Bianchessi è infatti legata all’impegno costante nel sostegno alle imprese varesine e nella valorizzazione di un comparto, quello dell’intermediazione immobiliare, che sta affrontando sfide cruciali nel mercato attuale.
Il peso di Varese a livello nazionale
Con questo nuovo incarico, il legame tra la realtà varesina e i vertici romani dell’associazione si fa ancora più stretto. La presenza di un rappresentante locale nella vicepresidenza nazionale permetterà di portare le istanze dei professionisti e dei piccoli imprenditori della provincia direttamente sui tavoli dove si decidono le strategie di settore, confermando l’attenzione di Confesercenti verso le eccellenze territoriali.
Le parole del neoeletto
Il neo Vicepresidente ha accolto l’incarico sottolineando la continuità del progetto portato avanti finora. «Questa nomina rappresenta per me un motivo di orgoglio e, al tempo stesso, una responsabilità importante – le parole di Bernardo Bianchessi, Vicepresidente Nazionale ANAMA Confesercenti –. Continueremo a lavorare con determinazione per dare voce agli operatori del comparto immobiliare, sostenere la crescita del settore e rafforzare il ruolo della categoria all’interno del sistema economico nazionale».
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