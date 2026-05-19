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Da Verdi a Mercury nel “Concerto di Primavera” della Musica Cittadina di Luino

Sabato 30 maggio l’apertura della stagione concertistica 2026 al Teatro Sociale: si tratta della 188° anno dalla fondazione dell’associazione

musica cittadina luino
Spettacoli

La Musica Cittadina di Luino inaugura la stagione concertistica 2026, la 188esima dalla fondazione, con il tradizionale “Concerto di Primavera”, in programma sabato 30 maggio alle ore 21 al Teatro Sociale di Luino.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più significativi dell’attività della storica formazione luinese, diretta dal maestro Francesco Iannelli. Nel corso della serata il pubblico potrà ascoltare un repertorio che attraversa generi e autori diversi, con brani di Verdi, Denza, Marchesini, Reed, Sparke, Deleruyelle, Doss, Jarre, Santana e Mercury.

Durante il concerto saranno inoltre protagonisti gli allievi della scuola strumentale della Musica Cittadina di Luino, ai quali verranno consegnati gli attestati di frequenza ai corsi musicali, a testimonianza dell’impegno della banda nella formazione musicale e nella valorizzazione delle nuove generazioni. La serata è organizzata con la collaborazione dell’Amministrazione comunale della Città di Luino. L’ingresso è libero.

Organizzato da

19 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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