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Da Verona a Castronno in camper per trovare le cache: Luigi e Cinzia già in giro per il paese

La coppia è arrivata giovedì e da allora percorre il paese GPS alla mano. Una cache si nasconde nel bookcrossing fuori dalla nostra redazione: venite a trovarci

Castronno, geocaching

Luigi e Cinzia hanno caricato il camper, lasciato Verona e puntato dritto su Castronno. Sono arrivati giovedì, hanno parcheggiato all’Area Feste e da quel momento girano per il paese con gli occhi puntati sullo smartphone, a caccia di cache.

Sono qui per il Mega-Event di geocaching “Geocaching Made in Italy”, in programma  sabato 30 maggio, dalle 10 alle 16 all’Area Feste: il primo evento di questa portata mai organizzato in Italia, che ha già superato le 800 adesioni da quindici paesi europei.

Loro sono solo due dei tanti partecipanti arrivati da fuori regione – e da fuori confine – per questa caccia al tesoro tecnologica che, GPS alla mano, porta i giocatori a scovare piccoli contenitori nascosti nel territorio. Ma Luigi e Cinzia  hanno iniziato ieri, con un giorno di anticipo, e se li incontrate in giro per Castronno probabilmente stanno già cercando qualcosa.

Una delle cache, lo diciamo senza troppi giri di parole, è nascosta nel bookcrossing fuori dalla nostra redazione, in via Confalonieri 5. Se siete partecipate all’evento: benvenuti, e venite a trovarci. Vi aspettiamo.

Castronno “nel mirino” del mondo: il 30 maggio arriva il primo Mega-Event italiano di geocaching

 

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Via Confalonieri, 5 - Castronno
Roberta Bertolini
roberta.bertolini@varesenews.it

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Pubblicato il 29 Maggio 2026
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