Dai Beatles a David Guetta, il viaggio musicale degli studenti del Manzoni al Teatro di Varese

L’appuntamento conclude un anno ricco di concerti, festival e iniziative sociali che hanno visto gli studenti esibirsi nei principali eventi culturali del territorio varesino

Il Teatro di Varese si prepara ad accogliere una serata all’insegna della musica e dei giovani talenti. Mercoledì 3 giugno alle 21 andrà in scena il tradizionale Concerto di fine anno del Liceo Musicale Statale “Alessandro Manzoni”, realizzato in collaborazione con il Comune di Varese. Sul palco saliranno il coro, l’ensemble di archi e l’orchestra di fiati dell’istituto, protagonisti di un appuntamento che rappresenta il momento conclusivo di un anno particolarmente intenso e ricco di attività.

L’evento vedrà coinvolti studenti di tutte le classi, dalla prima alla quinta superiore, impegnati in un programma che attraversa generi e stili diversi, mettendo in mostra il percorso formativo sviluppato durante l’anno scolastico.

Dai Beatles a David Guetta, un viaggio tra generi e generazioni

La serata proporrà un repertorio capace di parlare a pubblici diversi. Accanto a pagine della tradizione classica, troveranno spazio le canzoni dei Beatles, i brani di Stevie Wonder e le sonorità contemporanee di David Guetta e Brian Tyler, in un percorso musicale che unisce generazioni e linguaggi differenti.

A esibirsi saranno le principali formazioni del liceo: il coro d’istituto, l’ensemble di archi e l’orchestra di fiati, che si alterneranno sul palco e si uniranno nei momenti più significativi del concerto.

Sul palco anche l’Orchestra di Fiati fresca vincitrice del concorso nazionale di Albenga

Tra i protagonisti della serata ci sarà l’Orchestra di Fiati del Liceo Manzoni, che arriverà al concerto forte di un importante successo ottenuto nelle scorse settimane. La formazione ha infatti conquistato il primo posto al Concorso Musicale Nazionale “Renzo Rossi” di Albenga, confermando il livello raggiunto dagli studenti e la qualità dell’offerta formativa della scuola.

L’orchestra proporrà un brano di Stevie Wonder preparato nell’ambito dei corsi facoltativi di musica jazz e popular attivati da quattro anni grazie al sostegno di Regione Lombardia.

Un anno tra concerti, festival e impegno civile

Il concerto rappresenta anche l’occasione per ripercorrere un anno ricco di esperienze artistiche e formative. Gli studenti del Liceo Musicale Manzoni si sono esibiti in numerosi appuntamenti del territorio, tra cui il Varese Estense Festival Menotti, il Festival Lago Cromatico Young, i concerti di Villa Cagnola a Gazzada, la manifestazione Parole in movimento al Salone Estense e gli eventi organizzati dagli Amici della Lirica.

Accanto all’attività concertistica non sono mancati progetti dedicati alla solidarietà e all’impegno sociale, come la partecipazione alla rassegna Musica in Corsia all’Ospedale Del Ponte di Varese e nel reparto di Pediatria di Tradate, oltre al tradizionale concerto natalizio nella chiesa di Casciago.

Durante l’anno gli studenti hanno inoltre preso parte a importanti momenti istituzionali, esibendosi in occasione dell’anniversario dei Vigili del Fuoco di Varese e della Giornata della Legalità organizzata presso il Tribunale di Varese per commemorare la strage di Capaci.

Ingresso libero al Teatro di Varese

L’appuntamento è per mercoledì 3 giugno alle ore 21 al Teatro di Varese, in piazza della Repubblica. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.