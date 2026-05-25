Dai musei storici alla fiera internazionale: il MAP di Castiglione Olona porta i “Polimeri d’arte” al Plast 2026

Il potenziale estetico e culturale dei polimeri plastici si mette in mostra nel più importante palcoscenico industriale di settore. Il MAP – Museo Arte Plastica di Castiglione Olona rinnova la sua storica vocazione al dialogo tra arte e industria confermando la sua partecipazione a Plast 2026, la fiera internazionale dedicata ai materiali, alle tecnologie e ai processi di trasformazione della plastica e della gomma.

In collaborazione con Arte da mangiare mangiare Arte (che celebra quest’anno 30 anni di attività) e il MAF – Museo Acqua Franca, il polo museale di Castiglione Olona presenterà il progetto espositivo “Polimeri d’arte: Le Tavole d’Arte da mangiare”. La mostra sarà visitabile dal 9 al 12 giugno 2026, dalle ore 9:30 alle 18:00, al Padiglione 24 (sezione Art & Plastics) di Rho Fiera Milano.

Il format delle Tavole d’Arte con materie di recuperoSotto la direzione artistica di Ornella Piluso e la curatela di Monica Scardecchia, la mostra si sviluppa attorno al format storico delle Tavole d’Arte. Sei artisti di rilievo utilizzeranno materiali plastici prevalentemente di recupero, trasformando lo scarto industriale in sculture e installazioni capaci di dialogare con i temi della sostenibilità e della cura: Carla Crosio Claudio Gasparini Matteo Lombardi Annalisa Mitrano Diego Pasqualin topylabrys (in collaborazione con l’azienda Slide). Un’opera firmata da topylabrys sarà inoltre ospitata in un secondo punto nevralgico della fiera, ovvero all’interno dello stand dell’associazione Women in Plastics Italy, realtà che promuove la leadership femminile nel comparto e che ha scelto di valorizzare questo inedito connubio tra creatività ed espressione professionale al femminile.

Il 12 giugno il convegno “Arte e Polimeri”

Il momento di massima sintesi teorica e interdisciplinare del progetto si terrà venerdì 12 giugno alle ore 11:00, presso l’Exhibitors’ Area del Padiglione 11, dove andrà in scena la seconda edizione dell’incontro “Arte e Polimeri”. L’evento, moderato dalla curatrice Monica Scardecchia, vedrà confrontarsi artisti, storici e addetti ai lavori. Al tavolo dei relatori siederanno Vincenzo de Vera d’Aragona (Presidente di Arte da mangiare) , i rappresentanti del Comune di Castiglione Olona per il MAP , il noto critico e storico dell’arte Rolando Bellini (già docente a Brera e consulente dei musei castiglionesi) , Miriam Olivi (Presidente di Women in Plastics Italy) e la stessa fondatrice Ornella Piluso (in arte topylabrys) , oltre agli artisti protagonisti della mostra invitati a esprimere il proprio punto di vista sulla materia.

La manifestazione gode di patrocini e collaborazioni illustri, tra cui il Comune di Milano e l’ICOM (International Council of Museums). Per maggiori informazioni sull’evento è possibile consultare i canali ufficiali all’indirizzo e-mail info@artedamangiare.it.