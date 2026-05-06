Dal Barolo al Valtellina, il grande Nebbiolo arriva al Palace Hotel di Varese

Domenica 10 maggio 2026 al Grand Hotel Palace di Via Manara 11 a Varese si svolgerà, dalle 10.30 alle 17.30, un esclusivo Banco di Assaggio dedicato al vitigno Nebbiolo, da cui si ottengono vini di grandissima qualità riconosciuta a livello internazionale: Barolo, Barbaresco, Boca, Ghemme, Gattinara, Valtellina Superiore, solo per citarne alcuni.

All’evento saranno presenti circa 30 produttori provenienti da tutto l’arco alpino, che faranno assaggiare il frutto del proprio lavoro, raccontando la storia delle loro cantine e del loro territorio, in una speciale mostra mercato dedicata all’importante vitigno.

L’evento è organizzato da ONAV Varese (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) in collaborazione con l’Enoteca Le Note del Vino. ONAV Varese ha contribuito in questi anni ad approfondire e a promuovere la Cultura del Vino e del Bere Consapevole sul territorio, attraverso i corsi per Aspiranti ed Esperti Assaggiatori, corsi di abbinamento “Vino Cibo” in collaborazione con l’Associazione Sommellerie Professionale Italiana (ASPI) ed incontri mensili con assaggi tecnici.

Il banco di assaggio è aperto a tutti, i non soci ONAV possono acquistare il biglietto in prevendita sulla piattaforma online.