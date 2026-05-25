Dal campo alla scrivania: Andrea Gritti è il nuovo direttore sportivo della Castellanzese

La Castellanzese sceglie la linea della continuità e affida la gestione dell’area sportiva a un uomo che, fino a pochi giorni fa, guidava la squadra con la fascia di capitano al braccio. Andrea Gritti, dopo oltre trent’anni di carriera sul campo e due stagioni da protagonista in maglia neroverde, appende gli scarpini al chiodo per diventare il nuovo Direttore Sportivo del club. Una nomina che segna l’inizio di un nuovo corso per la società, chiamata a raccogliere l’eredità di una figura storica del calcio locale.

Il capitano passa dietro la scrivania

Il salto dal campo alla dirigenza per Andrea Gritti avviene in modo naturale. Leader indiscusso dello spogliatoio e punto di riferimento per i compagni più giovani, l’ex difensore assume da oggi la responsabilità della Prima Squadra e della formazione Juniores. La sua profonda conoscenza dell’ambiente neroverde è stata giudicata dal club come il miglior punto di partenza per programmare la prossima stagione sportiva. «La U.S.D. Castellanzese 1921 è lieta di comunicare l’inserimento nel proprio organico del Direttore Sportivo Andrea Gritti – si legge nella nota ufficiale della società – al quale è affidata la conduzione e la responsabilità dell’area sportiva della Prima Squadra e della formazione Juniores».

Il passaggio di testimone dopo l’era Asmini

L’avvicendamento nel ruolo di DS porta con sé un carico di responsabilità non indifferente. Gritti si trova infatti a prendere il posto di Salvatore Asmini, che per oltre un decennio è stato il pilastro e la mente dietro i successi della Castellanzese. Un cambio della guardia che segna una svolta generazionale, ma che punta a preservare quella solidità organizzativa che ha caratterizzato la gestione precedente.

Le prime parole di Gritti da dirigente

Il nuovo Direttore Sportivo ha voluto subito esprimere la propria gratitudine verso il club, rivolgendo un pensiero speciale a chi lo ha preceduto nel ruolo. La determinazione che lo ha sempre contraddistinto in difesa sembra essere rimasta intatta anche per questa nuova avventura professionale. «Ringrazio il Presidente per la fiducia dimostrata nei miei confronti facendo questa scelta – queste le prime parole di Andrea Gritti da direttore sportivo –. Raccolgo il testimone dal Direttore Asmini che ha fatto la storia della Castellanzese e colgo l’occasione per salutarlo calorosamente. Sarà una nuova sfida per me, ma la affronterò con la consapevolezza di avere alle spalle una società forte e con la certezza di mettere tutto me stesso».

La visione del Presidente Alberto Affetti

Per la proprietà, la scelta di Gritti rappresenta un investimento sul futuro del club. La serietà dimostrata dall’atleta nelle ultime due stagioni a Castellanza è stata la garanzia necessaria per affidargli un incarico così delicato, nonostante si tratti della sua prima esperienza ufficiale “dietro la scrivania”. «Scegliere come Direttore Sportivo Andrea Gritti non è stato difficile – spiega Alberto Affetti, Presidente della Castellanzese –. Andrea è una persona seria e di valore, è un uomo. È nel calcio come giocatore da più di trent’anni e ciò lo rende ancor più interessante. Entra a far parte di una società strutturata che lo potrà supportare nella fase iniziale del suo incarico. Ripartiremo consapevoli della responsabilità, ma personalità e maturità saranno elementi fondamentali per raggiungere gli obiettivi».