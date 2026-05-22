Dal clima alla salute mentale: cosa prevede il nuovo Piano nazionale della Prevenzione

Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 punta a rafforzare la sanità pubblica italiana con un approccio integrato che mette al centro la prevenzione, la promozione della salute e la riduzione delle disuguaglianze.

Il documento approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni definisce le strategie che guideranno le politiche sanitarie nei prossimi sei anni, con un’attenzione particolare alle malattie croniche, ai cambiamenti climatici, alla salute mentale e alle emergenze infettive. Confermati 200 milioni di euro l’anno alle Regioni per l’attuazione degli interventi a cui sommare altri 50 milioni per il 2026 dedicati alle attività di prevenzione territoriale.

Il Piano nasce in un contesto segnato dall’invecchiamento della popolazione, dall’aumento delle patologie croniche e dagli effetti della pandemia Covid-19, che hanno evidenziato la necessità di rafforzare la medicina territoriale e la capacità di risposta del Servizio sanitario nazionale. Tra gli elementi centrali c’è l’approccio “One Health”, che considera strettamente collegate la salute umana, quella animale e quella ambientale.

Prevenzione e salute: il focus sulle malattie croniche

Una parte importante del Piano riguarda le malattie croniche non trasmissibili, come tumori, diabete, patologie cardiovascolari e respiratorie, oggi responsabili della maggior parte dei decessi. Il documento prevede azioni per incentivare stili di vita sani, contrastare il tabagismo, ridurre il consumo rischioso di alcol e favorire l’attività fisica.

Grande attenzione viene data anche all’obesità, considerata una priorità di salute pubblica, soprattutto tra i bambini. Tra le strategie indicate ci sono programmi di educazione alimentare, promozione dell’attività fisica e percorsi integrati di presa in carico.

Il Piano sottolinea inoltre l’importanza della salute mentale, con interventi rivolti in particolare ad adolescenti e giovani, e prevede misure per la prevenzione del suicidio e il contrasto al disagio psicologico.

Screening, vaccini e medicina territoriale

Il documento conferma il rafforzamento dei programmi di screening oncologici e delle campagne vaccinali. L’obiettivo è aumentare l’adesione agli screening per tumore al seno, cervice uterina e colon-retto e ridurre le differenze territoriali, soprattutto nel Sud Italia.

Un ruolo chiave sarà svolto dalle Case della Comunità previste dal decreto ministeriale 77 del 2022, considerate il punto di riferimento per una sanità più vicina ai cittadini. Il Piano punta infatti a integrare prevenzione, assistenza territoriale e cure primarie, con il coinvolgimento di medici di medicina generale, pediatri e servizi sociali.

Ambiente, clima e sicurezza sul lavoro

Tra le novità più rilevanti c’è il rafforzamento delle politiche legate ad ambiente e salute. Il Piano collega direttamente l’inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici e l’aumento delle patologie croniche, promuovendo interventi per migliorare la qualità dell’aria e degli ambienti urbani.

Ampio spazio anche alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione degli incidenti domestici e stradali e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, con programmi specifici per edilizia, agricoltura e settori ad alto rischio.

Un sistema basato su dati, monitoraggio e innovazione

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 prevede un forte investimento sulla digitalizzazione e sull’uso dei dati sanitari. Tra gli strumenti principali c’è il nuovo National Health Prevention Hub, piattaforma nazionale finanziata dal Pnrr che dovrà integrare dati sanitari, ambientali e sociali per supportare le strategie di prevenzione.

Le Regioni dovranno adottare entro il 2026 i nuovi Piani regionali della prevenzione, monitorati attraverso indicatori comuni e sistemi digitali condivisi. Per l’attuazione del Piano sono confermati 200 milioni di euro l’anno, con ulteriori 50 milioni aggiuntivi previsti per il 2026.

Il documento individua sette macro-obiettivi: malattie croniche non trasmissibili, dipendenze, incidenti domestici e stradali, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente e clima, malattie infettive e sicurezza alimentare e veterinaria.