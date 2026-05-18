Dal colloquio di lavoro all’impresa, al Ciofs di Varese gli studenti incontrano le aziende

Studenti e imprenditori seduti allo stesso tavolo. Al Ciofs Fp di Varese, si è svolta lunedì 18 maggio la quarta edizione di Orientamente: l’iniziativa organizzata in collaborazione con Confesercenti per mettere in contatto i ragazzi con le aziende del territorio.

Galleria fotografica A “scuola di lavoro” al Ciofs di Varese 4 di 8

Un progetto che punta a colmare la distanza tra scuola e mondo del lavoro, aiutando le aziende a trovare nuovi professionisti, ma anche a preparare gli studenti alla realtà professionale e a mettere le basi per un percorso formativo, che metta nelle loro mani tutte le competenze e le informazioni necessarie per avviare – un giorno – la propria azienda.

All’appuntamento di lunedì hanno partecipato diverse aziende varesine attive nei settori dell’ospitalità, della ristorazione e del benessere. I ragazzi – curricula alla mano – hanno dialogato a tu per tu con gli imprenditori. Presenti anche le referenti del centro dell’impiego, con consigli per i ragazzi su come affrontare al meglio i colloqui. «Questi incontri – ha spiegato la direttrice del Ciofs Fp di Varese Federica Patrini – permettono agli studenti di trovare opportunità di lavoro, di apprendistato e di conoscere meglio la realtà del lavoro».

«L’obiettivo – aggiunge la direttrice – è fare in modo che la formazione risponda sempre meglio ai bisogni delle aziende, e allo stesso tempo che le aziende possano conoscere i desideri e le necessità dei giovani che si affacciano al lavoro».

«Non ci si improvvisa imprenditori, servono informazioni e competenze»

Non solo aiutare i giovani a trovare un buon posto di lavoro, Orientamente vuole anche contribuire a diffondere la cultura d’impresa a scuola. Confesercenti è infatti al lavoro con istituti, aziende e istituzioni nel promuovere percorsi di formazione che partono dalle scuole superiori e proseguono poi con la formazione specializzata post-diploma degli Ifts e degli Its, per fornire agli aspiranti giovani imprenditori gli strumenti necessari ad affrontare le sfide del costruire la propria azienda.

«Non ci si improvvisa imprenditori – ha sottolineato Rosita De Fino, direttrice Confesercenti Varese –. Il territorio ha bisogno di persone specializzate, che sappiano cosa fare nel momento in cui decidono di aprire la propria azienda. Vogliamo offrire ai ragazzi una visione a 360° per decidere il proprio percorso in modo consapevole».

Affetto per la propria città, ma nessuna paura di partire all’estero: il punto di vista dei ragazzi

La direttrice di Confesercenti Varese Rosita De Fino incontra gli studenti del Ciofs Fp di Varese

Mentre aspettavano in fila il proprio turno per il colloquio, i ragazzi hanno rivelato idee e ambizioni sul proprio futuro e le loro aspettative sul lavoro di domani. C’era chi cercava un impiego più sereno, chi sognava di viaggiare alla ricerca di persone più solari, altri che non vedevano l’ora di aprire il proprio bar.

In generale, a emergere è stato il forte legame degli studenti col proprio territorio «Mi piacerebbe – ha raccontato uno di loro – aprire un locale nella mia città e portare qualcosa di nuovo e vivace», ma molte ragazze e ragazzi non hanno paura ad alzare lo sguardo e puntare all’estero, alla ricerca di stipendi più alti e nuove esperienze.

Andos e l’importanza della prevenzione già da giovanissime

Durante la mattinata di lunedì al Ciofs Fp, le studentesse hanno potuto incontrare anche le volontarie del comitato varesino di Andos (Associazione nazionale Donne operate al Seno) al banchetto informativo allestito per sensibilizzare le giovanissime donne sull’importanza della prevenzione.

«I dati – ha sottolineato la vicepresidente del comitato varesino Paola Molinari – raccontano che l’età di riscontro dei tumori si è abbassata tantissimo. La prevenzione è importante per ottenere diagnosi precoci e affrontare le problematiche in tempo. Sensibilizzare le studentesse, è anche il modo migliore per raggiungere le famiglie e ricordare loro la possibilità di accedere ai controlli, in particolare agli screening gratuiti organizzati da Regione Lombardia».

Da sinistra: Stefania Cipolat e Paola Molinari del comitato varesino di Andos Varese