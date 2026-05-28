Dal nuovo horror “Backrooms” alla rassegna su Marilyn Monroe: la settimana del MIV di Varese
Tra i temi della puntata che racconta il programma dal 27 maggio al 2 giugno anche il successo al botteghino di “The Mandalorian and Grogu”, gli eventi dedicati a Quentin Tarantino e le iniziative speciali per il pubblico come la CineCena
Il MIV Multisala Impero di Varese si prepara a una settimana ricca di appuntamenti tra grandi ritorni, eventi speciali e iniziative pensate per coinvolgere il pubblico oltre la semplice proiezione in sala. È questo il cuore della nuova puntata di “Ci facciamo un Cinemiv”, la trasmissione radiofonica di Radio Materia condotta da Orlando Mastrillo insieme a Enrico Signorelli, responsabile del cinema varesino, dedicata alla programmazione dal 27 maggio al 2 giugno.
Star Wars tallonato da Marracash
Durante la trasmissione si è parlato innanzitutto dei risultati al botteghino cittadino, con alcune sorprese che confermano il buon momento del multisala di piazza Repubblica. A dominare la classifica locale è “The Mandalorian and Grogu”, titolo capace di attirare fan dell’universo Star Wars e pubblico generalista. Ma il dato che ha stupito maggiormente riguarda l’evento speciale dedicato a King Marracash, che ha registrato numeri oltre le aspettative.
Le novità della settimana al MIV
Tra le nuove uscite spicca “Backrooms”, horror psicologico che prende ispirazione dall’immaginario virale nato sul web e che promette atmosfere claustrofobiche e tensione crescente. Un titolo che punta soprattutto sul pubblico più giovane e sugli appassionati del genere.
Spazio anche ai grandi cult con una proiezione speciale della versione integrale di “Kill Bill”, appuntamento pensato per celebrare Quentin Tarantino e offrire agli spettatori un’esperienza cinematografica immersiva dedicata a uno dei registi più amati degli ultimi decenni.
Cinema ed esperienze: dalla Cinecena a Marilyn Monroe
Nel corso della puntata Signorelli ha raccontato anche le iniziative che trasformano il MIV in uno spazio sempre più legato all’esperienza condivisa. Tra queste continua il successo della “Cinecena”, formula che abbina cena e film e che negli ultimi mesi ha conquistato una fascia di pubblico trasversale.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla rassegna per il centenario di Marilyn Monroe, un percorso cinematografico che riporta sul grande schermo alcuni dei film simbolo dell’attrice americana.
Lo sguardo alle prossime uscite
Nel finale della trasmissione si è parlato anche delle prossime novità in arrivo nelle sale, con l’attesa già alta per il nuovo film di Steven Spielberg. Non è mancata infine una sorpresa per gli ascoltatori di Radio Materia: un codice sconto speciale dedicato alle prossime proiezioni del multisala varesino.
Raccontaci la tua esperienza al cinema e diventerai protagonista su Radio Materia: scrivi o manda un vocale whatsapp al numero 3534848857.
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