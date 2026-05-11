“Dal Parquet”: il dopopartita di Olidata – Openjobmetis 104-85

Alla fine, è andata male. A Bologna Varese perde sia la partita (104-85) sia il treno che l’avrebbe riportata ai playoff otto anni dopo l’ultima volta. Un match complicato per la Openjobmetis, pressoché priva di Moore e contro un’Olidata sul pezzo dal primo all’ultimo minuto, un turno che ha detto male sull’altro campo da cui poteva dipendere il destino biancorosso, quello di Trento. Con l’Aquila che batte Milano e sorpassa la Openjobmetis.

Al match della 30a e ultima giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

La fotografia è di Alberto Ossola, il supporto tecnico di Thomas Massara.

Giovedì 14 aprile (in diretta alle 14 su Radio Materia) appuntamento con “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast e che ora ha un suo profilo Instagram (QUI per diventare followers).

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!

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