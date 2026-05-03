Dal repertorio classico a Gershwin: il Foyer della Danza sale sul palco a Gallarate

Un anno di studio, tecnica e passione pronto a trasformarsi in spettacolo. Gli allievi del Foyer della Danza di Varese, realtà diretta da Elena Fusco, si preparano a calcare il palcoscenico del Teatro Condominio di Gallarate per l’appuntamento di domenica 10 maggio alle ore 16.

Un programma tra classico e contemporaneo

Lo spettacolo vedrà coinvolti tutti i ballerini della scuola, dai primi passi fino ai corsi avanzati, sotto la guida delle insegnanti Elena, Giorgia ed Alessia. Il programma della serata si preannuncia vario e ambizioso, toccando diversi stili e periodi della storia della danza:

Il Repertorio: spazio all’eleganza del balletto romantico con Paquita, un classico che richiede virtuosismo e precisione.

Contemporaneo: il palco si tingerà di moderno con Petite Mort, pezzo celebre per la sua forza espressiva.

Atmosfere americane: con Rapsodia in Blu e Who Cares, il pubblico sarà trasportato nella New York degli anni ’20, accompagnato dalle inconfondibili sonorità jazz e blues di George Gershwin.

La valigia dei ricordi

Uno dei momenti più suggestivi sarà rappresentato dal balletto “La valigia dell’attore”. Attraverso coreografie modern, un personaggio metterà in scena il suo ultimo spettacolo, aprendo una valigia simbolica che sprigiona ricordi legati al cantautorato italiano tra gli anni ’60 e ’80. Un omaggio pensato per far rivivere ai genitori degli allievi le emozioni della propria gioventù attraverso i movimenti dei figli.



Biglietti e informazioni

La prevendita è già attiva presso la sede della scuola Il Foyer della Danza, in via Dandolo 51 a Varese. È possibile acquistare i biglietti dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 20:00, oppure richiedere informazioni al numero 0332 238600.