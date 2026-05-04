Dalla “Città senza barriere” alla “Persona al centro”: cronaca del lungo weekend elettorale a Somma

Prosegue la campagna elettorale per la fascia tricolore di Somma Lombardo, che in questa tornata si presenta particolarmente ricca e partecipata grazie alla presenza di quattro diversi candidati sindaci. Se questa sera, lunedì 4 maggio (ore 21) è prevista la presentazione del programma del centrodestra guidato da Silvio Pezzotta, nel lungo fine settimana del primo maggio, il mese delle elezioni, ha registrato un’intensa attività politica: oltre ai gazebo e gli incontri nelle frazioni, sono stati gli tre appuntamenti nel centro cittadino che hanno delineato programmi e schieramenti.

L’EX SENATORE LEONI NELLA LISTA DI NERVO “SOMMA SÌ”

La lista civica Somma Sì, che sostiene la corsa solitaria di Alberto Nervo, ha riunito i propri sostenitori lo scorso 30 aprile. Nervo, allontanatosi dalla coalizione di centrodestra, ha presentato un programma focalizzato sul pragmatismo e sulle necessità dirette dei residenti, puntando su viabilità («da ani la città è ostaggio del traffico») sia di accessibilità, con l’obiettivo di creare una “Città Senza Barriere” mappando e rimuovendo gli ostacoli architettonici su marciapiedi e uffici pubblici. Tra i punti cardine figurano la sicurezza, con il potenziamento dei controlli serali, e interventi specifici per le frazioni come il miglioramento dei collegamenti stradali e la manutenzione dei parchi gioco.

All’incontro ha partecipato anche Giuseppe Leoni, ex senatore tra fondatori della Lega. Schieratosi in lista con Nervo, Leoni ne ha lodato la capacità di risolvere problemi concreti del territorio. «In questi anni, pur come consigliere di minoranza, Alberto è stato l’unico a prendere a cuore il suo territorio: in questi cinque anni è già stato un punto di riferimento in diverse questioni» dice Leoni riferendosi all’impegno di Nervo per i vigili del fuoco della stazione di Somma Lombardo. L’ex senatore ha fissato l’asticella per la competizione elettorale indicando la necessità di raccogliere circa 600 voti. Questo l’obiettivo mimino per «per poter far diventare Nervo (almeno) il sindaco della minoranza in consiglio comunale».

Compongono la lista Somma Sì: Daniele Di Leo, Paola Dall’Armellina, Gaspare Cacace, Roberto Cova Manera, Manuela Vismara, Alice Varallo, Andrea Zocco Ramazzo, Moreno Zanzottera, Fjorelo Domi, Claudio Di Leo, Cloe Signorelli, Angelo De Micheli, Giuseppe Leoni.

IL CENTROSINISTRA E LA CIVICA SOMMA FUTURA

Sul versante del centrosinistra, sabato 2 maggio, sempre in Sala Fallaci la lista Somma Futura ha ufficializzato i quindici candidati a sostegno di Stefano Aliprandini. Il gruppo, guidato dall’assessore Edoardo Piantanida, punta su una proposta di continuità amministrativa unita a nuovi progetti sociali e ambientali. Tra le priorità indicate figurano l’introduzione dell’operatore ecologico di quartiere, la creazione di spazi di aggregazione per i giovani, la gestione del rapporto con l’aeroporto di Malpensa e la valorizzazione del patrimonio artistico locale attraverso il potenziamento progetto del “Museo Diffuso”.

«La nostra proposta nasce dalla continuità, intesa come solide fondamenta su cui costruire progetti nuovi – spiega il candidato Stefano Aliprandini -. Abbiamo la competenza per intercettare fondi, l’esperienza per gestire la macchina comunale e la passione per ogni angolo della nostra città, dal centro alle rive del Ticino».

Compongono la lista Somma Futura: Edoardo Piantanida Chiesa, Antonella Rossi, Maria Teresa Pandolfi, Raffaella Norcini, Emanuele Volanti, Katia Bazzana, Nadia Rizzo, Duilio Lucarelli, Cristian Cerchiaro, Jenni Gomiero, Sonia Montagner, Alessandra Trombelli, Roberta Carimati, Massimiliano Inserra, Katia Casale.

IL CENTRODESTRA E L’UDC

L’attivismo elettorale è proseguito domenica 3 con l’attività dell’Udc presso la sede di via Zancarini. Tortorici ha incontrato il candidato sindaco del centrodestra Silvio Pezzotta, sottolineando l’importanza della visione strategica per il futuro amministrativo: «Bisogna saper vedere oltre alle elezioni: dopo che il sindaco avrà formato la sua squadra sarà fondamentale avere rapporti fuori dalla città, con Regione e Governo. Mi metto a disposizione affinché questi legami siano costruttivi».

In particolare il programma dell’Udc mette «la persona al centro di ogni scelta», con un focus particolare su famiglia, natalità e sostegno alle imprese locali attraverso la riduzione della burocrazia e l’accesso al credito. Lo scudo crociato propone una sanità di prossimità integrata con il sociale e lo sviluppo di progetti di housing sociale per garantire dignità e qualità della vita agli anziani.

Il calendario degli incontri prosegue questa sera, lunedì 4 maggio, con la presentazione ufficiale di Pezzotta e della sua lista. Giovedì sera, invece, il confronto con i quattro candidati sindaco promosso dalle Acli.

Compongono la lista dell’UDC (Unione di Centro): Andrea Mancini, Vanda Camati, Giuseppe Sciacca, Maria Angela Luciano, Aldo Scotti, Paola Brandolini, Umberto Errico, Giulia Maestrella, Sergio Simone De Gennaro, Daniela Rizzuto, Marco Piccoli, Gerardina Lepore, Giuseppe Besnate, Elisa Frison, Davide Rosenwirth, Massimiliano Rinaldo.

(Nella foto il coordinatore cittadino Luigi Mancini)

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