Dalla paella alla musica: i Mulini danno il via alle feste in attesa del palio di Sesto Calende

Il Rione Mulini organizza tre giorni di festa che anticipano il tradizionale appuntamento con il Palio Sestese di Settembre.

La manifestazione si sviluppa lungo l’intero fine settimana della seconda settimana di giugno, da venerdì 12 a domenica 14 giugno, con un programma che unisce la cucina del territorio, l’intrattenimento musicale e le esposizioni artistiche locali.

L’apertura della tre giorni è fissata per venerdì 12 giugno con l’attivazione dello stand gastronomico, accessibile dalle 19 fino alle 22:30. La serata prosegue alle 21 con l’esibizione musicale dei Verderame in concerto, affiancata dalle attività di animazione dedicate ai più piccoli a cura di Merilla.

IL PROGRAMMA: DALLA PAELLA ALL’ARTE

Il fine settimana nel rione neroverde entra nel vivo sabato 13 giugno. La cucina rionale garantisce due turni di apertura per il pubblico, il primo nel fine settimana a pranzo dalle 12 alle 14 e il secondo in serata dalle 19 alle 22:30. Il momento musicale serale è affidato alla danza, con la proposta di si balla con Calo a partire dalle 21.

La giornata conclusiva di domenica 14 giugno ricalca gli orari di apertura dello stand gastronomico del giorno precedente per il pranzo, mentre la sera introduce alcune varianti nel menù e nel programma culturale. Dalle 18:30 alle 19:30 si tiene infatti l’aperitivo letterario dal titolo Sesto in Bionda. Successivamente, dalle 19 alle 22:30, la proposta culinaria della cucina si concentra sulla preparazione della paella.

Nelle giornate di sabato e domenica si inserisce nel programma anche la rassegna Mulini in Arte, uno spazio espositivo riservato alle opere realizzate dagli artisti del rione. La mostra è allestita nei locali di Casa Zeni, in via Ticino 31, e rimane aperta al pubblico nella fascia mattutina dalle 10 alle 13 e in quella pomeridiana e serale dalle 16 alle 22.

La macchina organizzativa specifica che l’evento ha una finalità legata al territorio. Una parte del ricavato della festa viene infatti destinata al finanziamento di progetti di utilità sociale pensati per il quartiere e al sostentamento logistico della squadra dei Mulini impegnata nelle gare del Palio Sestese previste a inizio settembre. Gli organizzatori confermano che la manifestazione si svolge regolarmente con qualsiasi condizione atmosferica.