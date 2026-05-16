“Dalla parte del suolo”: a Lonate Pozzolo un incontro pubblico sul consumo di suolo e l’espansione logistica

Mercoledì 27 maggio alle ore 21:00 allo spazio di Periferia Sociale (Piazza Mazzini 1 a Lonate Pozzolo) si terrà l’incontro pubblico “Dalla parte del suolo – Capannoni, poli logistici e data center: viaggio nell’insostenibile consumo di suolo”.

«L’evento nasce dalla necessità di approfondire una delle trasformazioni più radicali che sta interessando il territorio lombardo e, in particolare, l’area circostante l’aeroporto di Malpensa: la proliferazione di grandi infrastrutture logistiche e industriali a discapito delle aree verdi e della biodiversità. In un’epoca di crisi climatica, il suolo rappresenta una risorsa non rinnovabile fondamentale per la resilienza del territorio».

L’incontro analizzerà l’impatto ambientale e sociale dei nuovi insediamenti (capannoni e data center), cercando di rispondere a una domanda cruciale: quale futuro vogliamo per il nostro paesaggio?

Sul volantino campeggia il render (nella foto di apertura) del progetto di complesso logistico proposto tra Tornavento e la Dogana austroungarica.

La serata vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali impegnati nella tutela ambientale: Maurizio Rivolta, consigliere del Parco del Ticino; Walter Girardi, consulente ambientale ed esperto del territorio. L’incontro sarà introdotto da Silvia Croci, rappresentante del comitato +Tornavento –

Cemento, realtà attiva nella sensibilizzazione contro il devastante polo logistico che si vorrebbe realizzare nel campagnone di Tornavento.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare per informarsi, discutere e confrontarsi sulle sfide urbanistiche e ambientali che attendono la comunità di Lonate Pozzolo e dei comuni limitrofi.

Organizzano Comitato + Tornavento – cemento; Periferia Sociale; ass. Viva Via Gaggio