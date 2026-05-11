Dalla ricostruzione in Nepal ai ricordi di Tona Sironi: una serata di cuore e montagna con il Cai Varese

Dalle vette dell’Himalaya al cuore di Varese, per un racconto che unisce solidarietà, memoria e impegno generazionale. Lunedì 18 maggio il CAI Varese ospita una serata speciale dedicata alla Valle di Limi, un angolo remoto del Nepal dove l’impegno dei soci varesini ha lasciato un segno concreto, trasformandosi da progetto agricolo in un fondamentale supporto per la sopravvivenza di una comunità colpita dal cambiamento climatico.

Solidarietà tra i ghiacci: il progetto Limi

Yancen, Cassy e Gian sono i tre giovani volti che hanno portato l’aiuto del CAI Varese nell’alto Himalaya. Se l’obiettivo iniziale era sostenere gli abitanti nella semina dell’orzo, la missione si è fatta urgente quando uno dei villaggi è stato travolto dall’esondazione improvvisa di un lago glaciale. I tre ragazzi descriveranno l’evoluzione di questa iniziativa, che li ha visti impegnati non solo nei campi, ma anche nella ricostruzione del sistema idrico compromesso dal disastro naturale e nel sostegno concreto allo sviluppo della scuola locale.

Dalla cronaca alla ricerca archeologica

L’esperienza sul campo non è stata solo umanitaria, ma ha aperto nuove strade alla conoscenza scientifica. Durante la loro permanenza, i tre giovani hanno documentato alcuni reperti storici che hanno attirato l’attenzione degli studiosi, diventando la base di una ricerca archeologica vera e propria, attualmente in fase di avviamento. Un contributo prezioso per preservare l’eredità culturale di una delle valli più isolate del pianeta.

La memoria di Tona Sironi

A chiudere l’incontro sarà una testimonianza d’eccezione: Tona Sironi, nonna di Yancen e storica socia del CAI con oltre sessant’anni di tessera. Attraverso immagini d’archivio, Tona ripercorrerà un mondo alpinistico ed himalayano che oggi appare lontano, portando il pubblico a rivivere i momenti trascorsi tra le montagne di Varese e le spedizioni intorno al mondo. Tra i ricordi più emozionanti, spicca il racconto del suo incontro con il Dalai Lama, simbolo di un legame profondo e duraturo con le terre del Tibet e del Nepal.

Ingresso libero