Dalla terra alla luna: il dialogo tra fotografia e ceramica alla Fondazione Bandera

La Fondazione Bandera per l’Arte di Busto Arsizio presenta “Dalla terra alla luna”, doppia personale di Mariangela Zabatino e Natale Zoppis curata da Cristina Moregola. La mostra sarà inaugurata sabato 9 maggio alle 19 e resterà visitabile fino al 21 giugno negli spazi di via Andrea Costa 29. Il progetto espositivo nasce dall’incontro tra nove fotografie realizzate da Natale Zoppis in Normandia, nell’area di Mont Saint-Michel, e una selezione di sculture in ceramica di Mariangela Zabatino. Due linguaggi differenti che si intrecciano in un racconto visivo e materico ispirato al rapporto tra terra, acqua e luna.

Nelle immagini fotografiche di Zoppis il paesaggio viene trasformato dall’azione delle maree, guidate dall’attrazione gravitazionale lunare. L’acqua invade e ritrae ciclicamente il territorio, lasciando segni mutevoli fatti di rocce, detriti e tracce di passaggio che vengono continuamente cancellati e rigenerati. La presenza umana appare distante e quasi impercettibile, assorbita dall’immensità dello scenario naturale, mentre l’abbazia di Mont Saint-Michel emerge con discrezione sullo sfondo, immersa in un’atmosfera silenziosa e sospesa.

Accanto alle fotografie trovano spazio le opere in ceramica di Mariangela Zabatino, prevalentemente buccheri dalle tonalità scure e dalla forte consistenza terrosa. Le sculture sembrano affiorare direttamente dai paesaggi immortalati da Zoppis, come frammenti della stessa terra modellata dalle maree. L’artista utilizza una tecnica di derivazione etrusca, caratterizzata dalla cottura dell’argilla in assenza di ossigeno, attraverso la quale la materia diventa elemento centrale del processo creativo.

Il confronto tra immagine e scultura si sviluppa così attorno ai temi della trasformazione naturale e della relazione simbolica tra luna e acqua, richiamando l’immaginario del divino femminile come forza generatrice. Una sezione separata dell’esposizione approfondisce proprio questo aspetto, con piccole statue in argilla e una serie di carte di Mariangela Zabatino accostate a una fotografia di Natale Zoppis in cui la luce lunare accompagna il percorso espositivo.

La mostra sarà aperta da giovedì a domenica, dalle 16 alle 19.

Informazioni

“Dalla terra alla luna”

Mariangela Zabatino – Natale Zoppis

A cura di Cristina Moregola

Fondazione Bandera per l’Arte

Via Andrea Costa 29, Busto Arsizio

Dal 9 maggio al 21 giugno 2026

Inaugurazione: sabato 9 maggio, ore 19.00