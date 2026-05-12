Dall’arrampicata al vecchio campanile alla musica: cinque giorni di festa per San Bernardino a Sesto Calende

La figura di San Francesco attraversa l’intero programma della festa patronale di San Bernardino a Sesto Calende, che dal 20 al 24 maggio propone un calendario ricco di fede, cultura e momenti comunitari.

La città si anima a partire dalla mattina di mercoledì 20 maggio con la messa per gli anziani alle 11, seguita dall’apertura di due mostre dedicate al Poverello di Assisi, visitabili fino al termine della manifestazione. La serata dello stesso giorno è invece dedicata ai festeggiamenti per l’ottantesimo compleanno di don Dino e per i suoi 25 anni di servizio nella comunità sestese, con la funzione religiosa alle 20:45 e un rinfresco.

L’approfondimento culturale prosegue giovedì 21 maggio alle 21 con la presentazione dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco sulla cura della casa comune. L’incontro è curato da Massimo Urso, responsabile dei servizi educativi del Parco Nord di Milano. Il legame con la spiritualità francescana torna venerdì 22 maggio alle 21 con una meditazione sull’attualità del Santo condotta da fra’ Alberto Grandi dei Cappuccini di Varese, anticipata in mattinata, alle 9:30, da un flash mob degli alunni del Centro Studi Angelo Dell’Acqua in piazza Garibaldi.

Il fine settimana sposta il baricentro delle attività verso l’intrattenimento e la gastronomia. Sabato 23 maggio lo stand gastronomico apre alle 19:30, seguito alle 21 dal concerto dei Monkey Scream nel cortile di San Bernardino. La giornata di domenica 24 maggio risulta la più densa di iniziative, con il Mercatino dei Fiori, Arti e Mestieri di Legambiente attivo dalle 9:30 alle 18:30. Gli appassionati possono salire sul vecchio campanile dalle 10:30 alle 17:30, mentre nel pomeriggio, dalle 14:30, le Guide Alpine assistono chi desidera cimentarsi nell’arrampicata libera sulla struttura.

Il pranzo domenicale alle 12 punta sulla paella, per cui è necessaria la prenotazione entro giovedì al numero 340 5856801, in concomitanza con l’arrivo della Camminata Ecologica organizzata dal Cai locale. Nel pomeriggio spazio ai bambini con laboratori musicali alle 15:30 e la gimkana in bici, per la quale è obbligatorio il caschetto. Chiudono la festa la dimostrazione delle ginnaste della Sesto 76 alle 17 e il concerto del Corpo Musicale G. Colombo con il Coretto San Pier Giorgio Frassati alle 18. Per tutta la durata dell’evento resta disponibile il parcheggio del Centro Studi Angelo Dell’Acqua.