Dalle autostrade all’altare: la storia del varesino Giuseppe Bianchi, che tra pochi giorni sarà sacerdote

«Sono Giuseppe Bianchi, classe 1990, vengo da Varese, dalla parrocchia della Basilica di San Vittore Martire, e tra poche settimane sarò sacerdote»: si racconta così, sul profilo Instagram del Seminario Arcivescovile di Milano, la cui sede è a Venegono Inferiore, uno dei giovani in uscita dall’istituzione voluta da san Carlo Borromeo nel 1564.

Giuseppe dopo il liceo scientifico ha studiato ingegneria al Politecnico e ha lavorato per qualche anno, prima nella costruzione di autostrade e poi nella meccanica applicata al tessile.

Solo a 28 anni è nata in lui l’ipotesi che il Signore lo stesse chiamando al sacerdozio. Alcuni fatti lo hanno costretto a fare sintesi della vita intera e a vedere dove tutti i fili che aveva intrecciato erano diretti. «Cosa serve costruire strade, o macchine, per gente che non sa cos’è al mondo a fare?» si chiedeva in quel periodo. Ma anche: «Cosa mi stai chiedendo, Signore, oggi?»

Affidandosi alla Chiesa nelle sue varie espressioni, è giunto a bussare alle porte del Seminario diocesano. «La formazione in Seminario è stata entusiasmante e faticosa: lo studio della teologia è di una ricchezza sorprendente, cambia il modo di pensare a Dio e di vivere la fede; allo stesso modo, guardarsi dentro e guardare “da dentro” la Chiesa, non è sempre facile». E ora, all’età di 36 anni, è tra coloro che saranno ordinati sacerdote il prossimo 13 giugno in Duomo a Milano.

Nella sua “autobiografia” su Instagram don Giuseppe Bianchi ricorda: «Del tempo del Seminario sono particolarmente grato anche alle comunità di Cassano Magnago, Luino ed Abbiategrasso, oltre alla cappellania del Policlinico di Milano, che mi hanno accolto in questi anni. Al termine di un percorso, come tante volte mi è già capitato di vivere, ne inizia uno nuovo, questa volta particolarmente intenso e particolarmente nuovo. So però che, come è sempre stato, là dove sarò, il Signore non mancherà».