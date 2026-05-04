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Dalle bombette alle orecchiette: a Cassano Magnago arrivano i sapori della Puglia

All’interno del Maggiolone Social Park, l’Area Feste di via Primo Maggio si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la Sagra della Puglia

orecchiette
Sagre, Fiere e Feste

08 Maggio 2026 - 10 Maggio 2026

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, il pubblico potrà immergersi in un viaggio gastronomico  che porta direttamente nel cuore della Puglia, tra profumi intensi, ricette tramandate e convivialità.  Un evento che conferma la vocazione del Maggiolone Social Park come punto di riferimento per  le sagre tematiche e per la valorizzazione delle tradizioni culinarie italiane.  

Gli orari:
Venerdì e sabato sera dalle 19.00 all’1.00.
Domenica con doppio servizio, a pranzo dalle 12.00 alle 15.00 e la sera dalle 19.00 a  mezzanotte.  

L’organizzazione consiglia la prenotazione, vista la formula con servizio al tavolo e i posti limitati,  ma resta attivo anche il servizio take away per chi preferisce gustare i piatti a casa.  

PRENOTAZIONI ONLINE: https://forms.gle/9xhUXmWpDdEmYso96 

Protagonista assoluta sarà la cucina pugliese, con un menu ricco e fedele alla tradizione.  Si parte con un antipasto misto che racchiude alcune delle specialità più iconiche: frisella al  pomodoro, scagliozze, capocollo, nodino di mozzarella e pettole con olive.  Tra i piatti più rappresentativi spiccano la zuppa di fave e cicoria, le orecchiette con cime di rapa,  pangrattato e acciughe e i minchiareddi con braciole al sugo.  

Non mancano le proposte street food più amate, come le puccia farcite, disponibili sia con  polpo e verdure sia con zampina e peperoni, e i coni di pettole e scagliozze.  A completare l’esperienza, secondi sostanziosi come le bombette con patatine e le polpette al  sugo, piatti che raccontano la cucina più autentica e popolare del sud.  

La sagra si inserisce nel calendario di eventi primaverili del Maggiolone Social Park, che sta  rapidamente diventando uno spazio centrale per la socialità e l’intrattenimento del territorio.  

Un luogo dove il cibo è solo il punto di partenza per creare momenti di incontro, tra famiglie,  gruppi di amici e appassionati di tradizioni regionali.  

Ancora una volta, la formula è quella che funziona: buon cibo, atmosfera conviviale e un viaggio  nei sapori italiani senza muoversi da casa.  

E a giudicare dall’entusiasmo che accompagna ogni edizione, la Puglia a Cassano Magnago non  è solo una sagra, ma un piccolo rito collettivo che continua a conquistare pubblico di tutte le  età. 

4 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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