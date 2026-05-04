Dalle bombette alle orecchiette: a Cassano Magnago arrivano i sapori della Puglia

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, il pubblico potrà immergersi in un viaggio gastronomico che porta direttamente nel cuore della Puglia, tra profumi intensi, ricette tramandate e convivialità. Un evento che conferma la vocazione del Maggiolone Social Park come punto di riferimento per le sagre tematiche e per la valorizzazione delle tradizioni culinarie italiane.

Gli orari:

Venerdì e sabato sera dalle 19.00 all’1.00.

Domenica con doppio servizio, a pranzo dalle 12.00 alle 15.00 e la sera dalle 19.00 a mezzanotte.

L’organizzazione consiglia la prenotazione, vista la formula con servizio al tavolo e i posti limitati, ma resta attivo anche il servizio take away per chi preferisce gustare i piatti a casa.

PRENOTAZIONI ONLINE: https://forms.gle/9xhUXmWpDdEmYso96

Protagonista assoluta sarà la cucina pugliese, con un menu ricco e fedele alla tradizione. Si parte con un antipasto misto che racchiude alcune delle specialità più iconiche: frisella al pomodoro, scagliozze, capocollo, nodino di mozzarella e pettole con olive. Tra i piatti più rappresentativi spiccano la zuppa di fave e cicoria, le orecchiette con cime di rapa, pangrattato e acciughe e i minchiareddi con braciole al sugo.

Non mancano le proposte street food più amate, come le puccia farcite, disponibili sia con polpo e verdure sia con zampina e peperoni, e i coni di pettole e scagliozze. A completare l’esperienza, secondi sostanziosi come le bombette con patatine e le polpette al sugo, piatti che raccontano la cucina più autentica e popolare del sud.

La sagra si inserisce nel calendario di eventi primaverili del Maggiolone Social Park, che sta rapidamente diventando uno spazio centrale per la socialità e l’intrattenimento del territorio.

Un luogo dove il cibo è solo il punto di partenza per creare momenti di incontro, tra famiglie, gruppi di amici e appassionati di tradizioni regionali.

Ancora una volta, la formula è quella che funziona: buon cibo, atmosfera conviviale e un viaggio nei sapori italiani senza muoversi da casa.

E a giudicare dall’entusiasmo che accompagna ogni edizione, la Puglia a Cassano Magnago non è solo una sagra, ma un piccolo rito collettivo che continua a conquistare pubblico di tutte le età.