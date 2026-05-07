Dalle uova alla schiusa: alla scuola primaria di Castelveccana la vita nasce in classe
Gli alunni hanno seguito per ventun giorni l’evoluzione delle uova nell’incubatrice fino alla nascita dei piccoli volatili nell’ambito di un progetto Montessori
A Castelveccana, tra i banchi della scuola primaria “Bruno Granelli”, la lezione di scienze si è trasformata in un’esperienza viva e pulsante. Gli alunni della classe prima sono stati infatti i protagonisti di un progetto dedicato alla nascita e alla cura dei pulcini, un percorso didattico che ha saputo unire l’osservazione scientifica all’educazione emotiva. L’attività, ispirata ai principi del metodo Montessori adottato dall’istituto, ha permesso ai bambini di seguire l’intero ciclo della vita, trasformando l’aula in un piccolo laboratorio naturale dove la meraviglia si è affiancata alla responsabilità quotidiana.
Ventun giorni di attesa e scoperte
Tutto è iniziato con l’osservazione delle uova collocate all’interno di un’incubatrice. Per ventun giorni, i piccoli studenti hanno vissuto un’attesa carica di aspettativa, affrontata però con rigore metodologico. Non si è trattato solo di aspettare la schiusa, ma di monitorare costantemente il processo, osservando i cambiamenti e raccogliendo dati utili a comprendere l’evoluzione dell’embrione. Questo approccio ha permesso di trasformare un evento naturale in un vero e proprio percorso di studio interdisciplinare, rendendo i concetti biologici tangibili e immediati.
La cura quotidiana e la patente di responsabilità
Dopo la schiusa, i pulcini sono diventati parte integrante della vita scolastica. Gli alunni si sono alternati nella cura quotidiana degli animali: dal cambio dell’acqua alla pulizia della segatura, fino alla somministrazione del cibo. Ogni gesto è stato pensato per favorire l’autonomia e il senso del dovere. Per poter interagire direttamente con i piccoli animali, i bambini hanno dovuto ottenere una speciale “patente”, un percorso educativo ideato dalle insegnanti per verificare la capacità di relazione con l’animale. Muoversi con calma e mantenere un tono di voce adeguato sono stati requisiti fondamentali per dimostrare di aver compreso il rispetto profondo dovuto agli esseri viventi.
Il ruolo della didattica montessoriana
Le insegnanti hanno svolto un ruolo di guida discreta ma costante, trasformando ogni fase del progetto in un’opportunità di apprendimento consapevole. L’esperienza non si è conclusa con la nascita, ma è proseguita con l’utilizzo di materiali didattici specifici rimasti a disposizione delle classi per ulteriori approfondimenti sul ciclo della vita. L’aula della “Bruno Granelli” è diventata così uno spazio dove il rispetto per la natura non è rimasto un concetto astratto spiegato sui libri, ma un esercizio pratico di attenzione e cura verso il mondo circostante.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.