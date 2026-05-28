Dall’idroponica alla biodiversità: il Geymonat di Tradate investe sulla sostenibilità

All’Istituto Geymonat di Tradate la sostenibilità non resta confinata ai libri di testo, ma diventa esperienza concreta, ricerca, innovazione e partecipazione attiva. Anche per l’anno scolastico 2025-2026 l’istituto partecipa infatti al Progetto Green School, trasformando gli obiettivi dell’Agenda 2030 in attività reali che coinvolgono studenti, docenti e territorio.

Il percorso si sviluppa attraverso tre fasi fondamentali – formazione, analisi e azione diretta – e intreccia cittadinanza attiva e competenze STEM in una serie di progetti dedicati alla tutela ambientale, all’energia, all’acqua e alla biodiversità.

Dalla pulizia del territorio ai laboratori di sostenibilità

Tra le attività più significative c’è quella dedicata alla gestione dei rifiuti. Gli studenti sono stati protagonisti di una giornata di pulizia del territorio a Gavirate, durante la quale hanno raccolto, pesato e analizzato statisticamente i rifiuti abbandonati, trasformando un’esperienza pratica in una lezione di educazione civica e responsabilità ambientale.

Grande attenzione anche al tema dell’energia e dell’ecosostenibilità. Oltre alle pratiche quotidiane di risparmio energetico promosse dal personale scolastico, gli studenti hanno simulato la progettazione di impianti solari per abitazioni private ed edifici pubblici, calcolando il risparmio economico e la riduzione dell’impronta carbonica.

L’acqua è stata invece al centro di attività che hanno unito laboratori scientifici e uscite didattiche sul territorio, mentre il tema della biodiversità ha dato vita a un innovativo Erbario Digitale del Lago di Varese, nato per catalogare e monitorare la flora autoctona attraverso strumenti tecnologici avanzati.

Innovazione, impresa e sostenibilità

Uno degli aspetti distintivi del Geymonat è la capacità di coniugare ricerca scientifica e spirito imprenditoriale. Nei laboratori interdisciplinari prendono forma progetti innovativi come “Idroponica 4.0”, dedicato alla coltivazione senza suolo e al monitoraggio del risparmio idrico rispetto all’agricoltura tradizionale.

Originale anche il percorso “Biotech & Beer”, che ha permesso agli studenti di produrre birra artigianale a scuola insieme a un mastro birraio e ai docenti, approfondendo lo studio di lieviti, orzo e luppolo e osservando da vicino i processi biotecnologici.

Accanto alle attività scientifiche, l’istituto amplia la propria offerta formativa con moduli dedicati alla mobilità sostenibile, all’educazione alimentare e alla sicurezza stradale, senza dimenticare l’impegno sociale.

Solidarietà, diritti e cittadinanza attiva

L’istituto partecipa infatti a iniziative solidali come la Colletta Alimentare e Dona Cibo e promuove percorsi sulla parità di genere, contro la violenza sulle donne, oltre a progetti dedicati alla Memoria, alla pace e ai diritti umani. Le attività di volontariato si integrano nei percorsi per le competenze trasversali, rafforzando il legame tra scuola e territorio.

I risultati ottenuti confermano il valore del percorso intrapreso. Gli studenti del Geymonat hanno recentemente conquistato il primo posto al concorso nazionale “Latuaideadimpresa”, riconoscimento che premia capacità innovative, sostenibilità e competenze progettuali.

Nuove collaborazioni per il futuro

Sono già state poste anche le basi per il prossimo anno scolastico. L’azienda Lati Spa, recentemente entrata nel progetto Green School, ha individuato l’IIS Geymonat come scuola partner per sviluppare nuove iniziative e collaborazioni a partire dal 2026-2027.

Nei mesi scorsi alcuni rappresentanti dell’azienda hanno già incontrato gli studenti per approfondire i temi della sostenibilità di processo e di prodotto, anticipando nuovi percorsi condivisi.

L’IIS Geymonat si conferma così una realtà dinamica e proattiva, capace di accompagnare i giovani verso le opportunità offerte dal territorio e di fornire strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro.