Dallo scudetto alla Futura: Serena Scognamillo è il nuovo libero biancorosso
La 25enne romana arriva da Conegliano dove per una stagione è stata la vice di Monica De Gennaro. È il primo volto nuovo delle biancorosse per il 2026-27
Dopo aver composto il nuovo staff tecnico guidato da coach Michele Marchiaro, la Futura Volley Giovani inizia a costruire la squadra per la stagione 2026-27 e lo fa con un colpo importante per la Serie A2. Il club bustocco ha infatti ingaggiato il libero Serena Scognamillo, classe 2001, che nell’ultima stagione ha giocato a Conegliano vincendo scudetto e Coppa Italia da alter ego della leggendaria Moki De Gennaro. (foto LVF – Rubin)
Prima di unirsi alla corazzata veneta comunque, la giocatrice romana aveva già maturato esperienza in A1 con Cuneo oltre che in A2, soprattutto a Brescia dopo essere cresciuta nel settore giovanile del Volleyrò Casal De Pazzi, uno dei vivai più rilevanti a livello nazionale. Sassuolo e Martignacco sono state le prime tappe da senior ma è appunto Brescia il principale punto di approdo: con la Valsabbina Scognamillo ha vinto un Coppa Italia di A2 e disputato la finale playoff.
Studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna, romana doc e tifosa della Roma, Serena ha indossato anche la maglia delle Nazionali giovanili, vincendo la medaglia d’argento ai Campionati Europei Under 18 del 2017. Ora, a 25 anni, l’occasione di ripartire dal secondo torneo per guidare la difesa di una formazione ambiziosa come la Futura.
«Scegliere la Futura è stato semplice. È una società ben strutturata, di cui ho sentito sempre giudizi positivi dal punto di vista organizzativo; mi hanno parlato di una grande famiglia, di un contesto molto accogliente dove tutti sono a disposizione, dando il massimo con lo scopo comune di lavorare nella maniera più serena e positiva possibile. Ho percepito tanta ambizione da parte della società: il primo step sarà quello di costruire un gruppo che possa dire la sua in un campionato difficile come l’A2».
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