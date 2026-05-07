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Debito comunale pro capite a 100 euro a Rescaldina. Il centrodestra: “È il momento di investire sulla comunità”

L'opposizione mette sul tavolo un ventaglio di proposte per «trasformare i numeri in benessere concreto per la comunità»

comune rescaldina

A Rescaldina scende il debito comunale pro capite, e l’opposizione mette sul tavolo un ventaglio di proposte per «trasformare i numeri in benessere concreto per la comunità».

«Un Comune con i conti in ordine non è solo un successo burocratico, è una vittoria per ogni contribuente – sottolineano da Cambia Rescaldina -. Se il debito pro capite scende alla soglia record di 100 euro, significa che il Comune ha smesso di pagare interessi alle banche e può finalmente ricominciare a investire su di noi».

Come? La “ricetta” del centrodestra punta ad esempio sul taglio delle tasse: «Se il Comune non ha debiti, non ha più scuse – ribadisce l’opposizione -: vogliamo una riduzione reale dell’addizionale IRPEF e tariffe TARI più leggere». Poi il miglioramento dei servizi, con «più manutenzione stradale, parchi più curati e illuminazione led ovunque» e investimenti per scuole e famiglie, con «rette degli asili più basse e centri estivi potenziati», perché «il risparmio del Comune deve diventare ossigeno per le famiglie».

Chiude il quadro la digitalizzazione, nell’ottica di avere «meno code agli sportelli e più servizi online rapidi ed efficienti». «Avere un bilancio solido – concludono dal centrodestra – è un ottimo punto di partenza, ma i soldi in cassa servono a poco se non diventano qualità della vita».

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Pubblicato il 07 Maggio 2026
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