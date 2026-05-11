Decine di associazioni visitano la scuola IV Novembre a San Fermo

Grande partecipazione oggi all’open day della futura Casa delle associazioni nella scuola IV Novembre di San Fermo, destinata a trasferirsi nel nuovo Polo Scolastico, in via di ulimazione in via Pergine, a poche centinaia di metri di disatanza.

Oltre 50 persone nel tardo pomeriggio di lunedì 11 maggio hanno partecipato all’evento in rappresentanza di decine di realtà associative interessate al comodato d’uso gratuito messo al bando dal Comune di Varese.

Ad accogliere tutti l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Molinari, il sindaco Davide Galimberti – che è passato per un saluto – e la presidente del Consiglio di quartiere 6, Nicoletta Ballerio.

Dopo una breve introduzione nell’ampio atrio della scuola, i presenti sono stati accompagnati a visitare gli spazi dell’edificio di via Monfalcone: oltre 20 aule, l’ampia mensa, la palestra e il giardino che circonda la struttura.

Tra le associazioni presenti anche Anpi (Associazione nazionale partigiani), il comitato varesino di Andos (Donne operate al seno), Aism (associazione italiana sclerosi multipla che già qualche anno fa aveva casa a San Fermo, sotto i portici di piazza Spozio), Arcigay, Amico Fragile, Associazione Amici della lirica, Varese Nascosta e scuola steineriana.

L’obiettivo dell’Amministrazione è trasformare il plesso scolastico in un polo civico e sociale dedicato al Terzo Settore – com’è oggi l’ex Scuola Baracca di Capolago, di cui pure era presente un portavoce – favorendo condivisione di spazi, inclusione e la rigenerazione urbana del quartiere. A trainare il cambiamento sono tre grandi progetti finanziati dal PNRR: oltre alla realizzazione del Polo scolastico Don Rimoldi, è in fase di ultimazione anche il nuovo Polo Educativo 0-6 anni – sempre in via Monfalcone, proprio accanto all’attuale sede della primaria IV Novembre – mentre è già stato inaugurato a marzo il Salewa Cube di via Pergine

L’avviso pubblico per manifestare interesse alla gestione condivisa degli spazi resterà aperto fino al 15 giugno 2026.

I dettagli dell’avviso di manifestazione di interesse per l’assegnazione in comodato di uso gratuito dell’immobile sono sul sito del Comune di Varese a QUESTO LINK.