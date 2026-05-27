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Decreto Flussi e lavoro nero: indagine dei carabinieri di Novara su presunto sistema di sfruttamento di stranieri

Ipotesi di truffa e ingresso irregolare in Italia. Lavoratori impiegati in nero in un cantiere edile. Sanzioni per oltre 32 mila euro

Carabinieri tutela lavoro

Un presunto sistema di ingresso irregolare in Italia attraverso l’utilizzo distorto delle procedure previste dal Decreto Flussi è al centro di un’indagine condotta dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Novara, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara.

L’attività investigativa ha portato a ipotizzare i reati di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e truffa, nell’ambito di un meccanismo che avrebbe consentito l’arrivo in Italia di cittadini extracomunitari destinati poi a lavorare in condizioni irregolari.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’indagato avrebbe attivato pratiche formali di ingresso tramite Decreto Flussi, promettendo ai cittadini stranieri la possibilità di ottenere un regolare permesso di soggiorno e un impiego stabile. Per tali procedure, alcuni lavoratori avrebbero versato somme di circa 7.000 euro ciascuno.

Una volta arrivati sul territorio nazionale, i lavoratori sarebbero stati impiegati “in nero” in un’impresa edile, senza le necessarie tutele e in violazione della normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sarebbero emerse criticità legate alla mancata formazione e all’assenza di visite mediche preventive obbligatorie.

Al termine delle verifiche sono state contestate diverse violazioni amministrative e in materia di lavoro, con sanzioni complessive superiori ai 32.000 euro.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controlli contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento lavorativo, finalizzato a contrastare anche l’uso fraudolento dei canali di immigrazione regolare e a tutelare la dignità dei lavoratori e la legalità del sistema economico.

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Pubblicato il 27 Maggio 2026
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