Decreto Lavoro, Coldiretti Varese: “Misure utili per la stabilità dell’occupazione”

Coldiretti Varese promuove il percorso avviato dal Governo con il Decreto Lavoro, ritenendo le misure adottate un passo importante per rafforzare la stabilità e la qualità dell’occupazione nel settore agricolo. Secondo l’associazione, il provvedimento risponde alle necessità di un territorio come quello varesino, dove l’agricoltura funge da presidio economico e sociale tra le aree di pianura, collina e montagna.

Stabilità e qualità dell’occupazione

L’attenzione di Coldiretti è rivolta in particolare alla stabilità dei rapporti lavorativi e alla qualità dell’impiego nel comparto primario. Le misure introdotte puntano a favorire le assunzioni e le trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato, permettendo così alle aziende agricole di programmare le proprie attività con maggiore serenità. Questo approccio è ritenuto fondamentale per dare continuità al lavoro e consolidare il legame di fiducia tra l’impresa e i suoi collaboratori.

Il contrasto al dumping contrattuale

Un altro aspetto centrale del decreto riguarda il rafforzamento della “contrattazione leader”, ovvero quella portata avanti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Tale misura viene vista come uno strumento essenziale per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale e assicurare ai lavoratori il riconoscimento di un salario equo. In questo contesto, il ruolo delle parti sociali e dei sistemi di bilateralità diventa un punto di equilibrio fondamentale tra sostenibilità economica e tutela dei diritti.

La posizione di Pietro Luca Colombo

Sul valore del provvedimento per la provincia prealpina si è espresso il presidente provinciale dell’associazione. «In un territorio come il nostro, dove l’agricoltura è sempre più multifunzionale e con una componente stagionale significativa, ogni intervento che favorisca la stabilizzazione dei rapporti e valorizzi la qualità dell’occupazione è un passo nella giusta direzione – Pietro Luca Colombo, presidente di Coldiretti Varese –. Gli incentivi alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato possono aiutare le imprese a programmare meglio e a dare continuità al lavoro, rafforzando al tempo stesso il legame tra azienda e lavoratori».

Welfare e prospettive future

Per Coldiretti resta centrale la valorizzazione del welfare contrattuale e della contrattazione collettiva, sia a livello nazionale che territoriale, per sostenere un modello di impresa basato sulla responsabilità sociale. L’auspicio dell’associazione è che l’iter di conversione del decreto in Parlamento possa offrire l’opportunità per introdurre ulteriori miglioramenti. L’obiettivo finale resta quello di sostenere le specificità locali e rafforzare ulteriormente il tessuto occupazionale agricolo.