“Dentro il magico mondo di…”: a Orago una festa che unisce le generazioni

Le educatrici e la coordinatrice del CDI Don Ghiringhelli presentano il frutto del lavoro creativo svolto con i bambini attraverso la realizzazione di un gioco educativo e cooperativo

Il prossimo 13 maggio, di Orago si trasformerà in un luogo incantato per ospitare l’evento conclusivo dei laboratori intergenerazionali che hanno coinvolto gli alunni della scuola primaria e gli ospiti del Centro Anziani locale. L’iniziativa, intitolata «Dentro il magico mondo di…», rappresenta il culmine di un percorso di condivisione e creatività che ha visto collaborare diverse generazioni sotto la guida del CDI Don Ghiringhelli e della Cooperativa Sociale Codess.

Un giardino popolato dalla fantasia

L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 16.00 in via Galileo Galilei 8, dove il “magico giardino” del centro diventerà lo scenario per un’esposizione molto particolare. I visitatori potranno infatti ammirare un’installazione di opere realizzate durante i laboratori, frutto dell’estro dei bambini di Orago e dell’esperienza degli anziani del centro. Sarà un modo per rendere pubblico il lavoro svolto nei mesi precedenti, trasformando uno spazio comune in una galleria d’arte a cielo aperto.

Il gioco del “creastorie” e la creatività

Al centro del progetto di quest’anno c’è stata la riscoperta della narrazione e della fantasia come strumenti di legame tra persone di età diverse. Le attività si sono concentrate sulla costruzione di strumenti ludici capaci di stimolare l’immaginazione. «I temi trattati quest’anno – sottolineano la Coordinatrice del Centro Diurno Manuela Radin e l’educatrice professionale Anna Benetazzo – sono stati il racconto e il gioco magico legato alla fantasia ed alla creatività. I bambini e le bambine hanno avuto modo di realizzare, durante gli incontri al CDI, un “creastorie” ovvero gioco educativo e cooperativo realizzato con utilizzo di carte da noi realizzate».

Un momento di festa per la cittadinanza

Oltre alla parte espositiva, il pomeriggio offrirà un momento di convivialità con una “merenda golosa” aperta a tutti i presenti. L’evento vuole essere un’occasione di apertura verso tutta la cittadinanza, invitata a partecipare liberamente per scoprire i risultati di questa collaborazione sociale. Anche quest’anno si terrà dunque questo momento conclusivo dei laboratori intergenerazionali con le classi della Scuola Primaria e il Centro Anziani di Orago, gestito dalla Cooperativa Sociale Codess, confermando l’importanza di tali scambi per il tessuto della comunità.

Informazioni in caso di pioggia

L’organizzazione ha già predisposto una data di recupero per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza e comfort. In caso di maltempo, l’evento è rinviato in data 20 maggio, mantenendo la stessa location e il medesimo orario di inizio. L’accesso all’iniziativa è libero per chiunque volesse trascorrere un pomeriggio all’insegna della magia e della cooperazione sociale.