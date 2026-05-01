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Dentro il “mal d’Islanda”: a Materia storie dal Circolo Polare Artico

Sabato 9 maggio alle 17.30 l’incontro con Leonardo Piccione: il racconto dell’isola di Grímsey tra isolamento, comunità e vite al limite del mondo

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Un viaggio oltre i confini consueti, dove la natura si fa estrema e la quotidianità assume contorni inaspettati. È quello che verrà raccontato sabato 9 maggio alle ore 18 nell’incontro dedicato al Circolo Polare Artico, attraverso la voce di Leonardo Piccione.

Al centro dell’appuntamento, l’esperienza vissuta dall’autore sull’isola di Grímsey, piccolo avamposto islandese sospeso tra isolamento e senso di comunità. Un luogo in cui convivono pescatori, paesaggi essenziali e una dimensione del tempo e dello spazio profondamente diversa da quella a cui siamo abituati. È qui che prende forma il cosiddetto “mal d’Islanda”, una nostalgia particolare, fatta di silenzi, luce e relazioni umane intense.

Il racconto si sviluppa tra incontri e storie che restituiscono la vita quotidiana “al limite del mondo”, offrendo uno sguardo intimo su una realtà tanto remota quanto affascinante. Tra i protagonisti evocati emerge la figura di Daniel Willard Fiske, eccentrico bibliofilo dell’Ottocento considerato una sorta di patrono dell’isola, la cui presenza storica contribuisce a definire l’identità culturale di Grímsey.

A dialogare con Leonardo Piccione sarà Francesca Milano, in un confronto che promette di intrecciare narrazione, riflessione e suggestioni di viaggio, portando il pubblico a pochi passi dal Circolo Polare Artico senza lasciare la sala.

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Pubblicato il 01 Maggio 2026
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