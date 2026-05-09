Derby playout da brividi: Castellanzese e Varesina si sfidano per evitare la retrocessione

Castellanzese e Varesina domenica 10 maggio si ritroveranno una di fronte all’altra in occasione del playout per evitare la retrocessione in Eccellenza. Il calcio d’inizio allo stadio “Giovanni Provasi” di Castellanza è programmato per le 16.

Lo spareggio salvezza prevede una gara unica da disputare in casa della squadra messa meglio in classifica, in questo caso quella di mister Ivan Delprato, che avrà il vantaggio di poter contare su due risultati su tre per mantenere la categoria. La Varesina, invece, per evitare la retrocessione dovrà necessariamente vincere. La formazione di mister Marco Spilli avrà a disposizione i tempi regolamentari e, in caso di parità al 90’, anche i tempi supplementari per portare a casa il risultato e la salvezza. Qualora il punteggio restasse in equilibrio anche al 120’, non sono previsti i calci di rigore e a salvarsi sarebbe la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

La Castellanzese arriva alla sfida di domenica dopo il pareggio ottenuto sul campo della Virtus Ciserano Bergamo, un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca perché, con una vittoria, i neroverdi avrebbero scavalcato la Real Calepina, evitando così gli spareggi. Dall’altra parte c’è la Varesina, che nell’ultima giornata di campionato ha pareggiato 2-2 sul campo del Caldiero Terme dopo essere stata avanti di due reti. Un pareggio che ha relegato le Fenici al sedicesimo posto, complice la contemporanea vittoria del Breno, che ha invece chiuso al quattordicesimo posto, conquistando il vantaggio del fattore campo nel playout contro il Pavia. Tuttavia, per la Varesina, il risultato maturato al “Mario Berti” si è rivelato ininfluente, perché anche in caso di sconfitta avrebbe comunque disputato il playout, anche alla luce dei risultati di Real Calepina e Castellanzese.

Tra le due squadre ci sono 7 precedenti, con un bilancio nettamente favorevole alla Varesina, vittoriosa in tre occasioni, mentre la Castellanzese si è imposta una sola volta; tre, invece, i pareggi. Nel corso della stagione regolare è arrivata una vittoria neroverde nella gara d’andata per 2-1, mentre il ritorno, disputato all’“Elmec Solar Stadium”, si è concluso sul 2-2 grazie al pareggio in extremis firmato da Mario Chessa. Il centravanti neroverde ha realizzato complessivamente 3 reti nei due confronti stagionali. Il numero 7 della Castellanzese, autore di una stagione di altissimo livello con 16 gol, domenica si confronterà con i bomber della Varesina, Dennis Costantino e Carlo Manicone, a segno rispettivamente con 10 e 7 reti stagionali, entrambi già in gol nel doppio confronto di campionato. I bomber delle due compagini sono chiamati a caricarsi sulle spalle le sorti delle rispettive squadre.