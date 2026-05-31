“Di Terra e di Cielo” arriva a Malnate: cinema e natura protagonisti ai Mulini di Gurone

La rassegna “Di Terra e di Cielo” fa tappa ai Mulini di Gurone, a Malnate, per una serata dedicata alla riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente attraverso il linguaggio del cinema e la scoperta del territorio. Sabato 6 giugno, l’area della Casamatta ospiterà un doppio appuntamento con il cinema documentario d’autore, preceduto da una passeggiata guidata alla diga, nell’ambito del festival coordinato da Filmstudio 90 APS che coinvolge numerose realtà associative della provincia di Varese.

Una rassegna diffusa nel territorio

Giunta a una nuova edizione, la manifestazione mantiene la sua storica dimensione itinerante, toccando piccoli comuni, biblioteche e luoghi simbolo della cura ambientale. La scelta dei Mulini di Gurone non è casuale: il sito rappresenta un esempio concreto di gestione del territorio e valorizzazione delle risorse naturali. L’obiettivo della rassegna è portare proposte culturali mirate partendo dalle piccole comunità, stimolando una consapevolezza collettiva sulla salute del pianeta e sulla giustizia ecologica.

Il viaggio lirico nella biodiversità urbana

La serata entrerà nel vivo alle ore 21 con la proiezione di «Urban Comedy» di Pietro Muzi Falconi. L’opera, prodotta nel 2025, reinterpreta la Divina Commedia di Dante come un viaggio allegorico attraverso i tre regni della biodiversità milanese. Dalla complessità dell’ambiente costruito fino agli spazi di rinascita verde, il cortometraggio offre uno sguardo originale su come la natura cerchi di riprendersi i propri spazi nel contesto metropolitano. Il regista sarà presente in serata per dialogare con il pubblico.

Il dramma dell’alluvione e il rapporto con l’acqua

A seguire verrà proiettato il documentario «Ravone» di Giuliana Fantoni. Il film parte dai tragici eventi dell’alluvione che ha colpito Bologna nel 2024 per analizzare le ferite profonde lasciate sul territorio e nella comunità. Attraverso le testimonianze di chi ha vissuto la tragedia, la pellicola riflette sul fragile equilibrio tra urbanizzazione e corsi d’acqua, evidenziando come la ricerca dello spazio vitale da parte dei torrenti sia una tematica universale che riguarda ogni territorio antropizzato. Anche la regista Giuliana Fantoni parteciperà all’evento per approfondire i temi del documentario.

Programma e modalità di partecipazione

L’appuntamento inizierà già alle ore 19 con il ritrovo per una passeggiata guidata alla scoperta della diga, seguita da una cena al sacco in condivisione tra i partecipanti. L’ingresso a tutti i momenti della serata è gratuito. L’iniziativa invita i cittadini a unirsi in un percorso comune verso un mondo più verde, partendo dal presupposto che, se nessuno può salvare il pianeta da solo, la cooperazione territoriale può fare la differenza nella tutela del nostro ecosistema.