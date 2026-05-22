Dieci Comuni al voto in provincia di Varese: tutto quello che c’è da sapere. Urne aperte domenica 24 maggio

Ci siamo. Mancano pochissimo al voto e dieci Comuni della provincia di Varese si preparano a scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Le urne si apriranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15, quando inizierà lo spoglio.

In totale sono trenta i candidati sindaci e circa una quarantina le liste presentate nel Varesotto, con squadre di candidati consiglieri che variano dai dieci nomi di Masciago Primo e Gemonio ai sedici di Somma Lombardo, in base alle dimensioni del Comune.

Le regole: turno unico per tutti, tranne Somma Lombardo

Nei Comuni sotto i 15mila abitanti si vota a turno unico: vince chi prende più voti, senza soglie da raggiungere. L’unica eccezione del Varesotto è Somma Lombardo, l’unico Comune della provincia sopra i 15mila abitanti, dove serve il 50% dei voti validi per essere eletti al primo turno. In caso contrario si tornerà alle urne per il ballottaggio del 7-8 giugno.

Attenzione anche al quorum in due Comuni dove c’è un solo candidato, Gemonio e Gorla Maggiore: qui occorre che vada a votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Se la soglia non venisse raggiunta, i Comuni finirebbero in mano a un commissario prefettizio fino al prossimo turno elettorale.

Il quadro Comune per Comune

TUTTI I CANDIDATI COMUNE PER COMUNE QUI

Casorate Sempione – Sfida a due. L’uscente Dimitri Cassani punta al terzo mandato con “Rinnovamento e tradizione”, contro lo sfidante Tiziano Marson della lista “Sogniamo Casorate”.

Gemonio – Per la prima volta in epoca repubblicana niente testa a testa: si presenta una sola lista, “Impegno Civico”, con il sindaco uscente Samuel Lucchini, in carica dal 2015. La partita vera sarà quella del quorum.

Golasecca – Quattro liste e quaranta candidati per il dopo Ventimiglia: dal 2010 non si vedeva una corsa così affollata. In lizza per la fascia tricolore Madì Reggio, Rossella Bosco, Gianni Bullo e Andrea Tovaglieri, tutti senza simboli di partito.

Gorla Maggiore – Pietro Zappamiglio si ricandida per il terzo mandato. Anche qui la sua è l’unica lista in campo: l’obiettivo è superare il quorum.

Laveno Mombello – Quattro candidati. Il sindaco uscente Luca Santagostino corre con la civica Civitas (area indipendente); Giovanni Castelli è il nome del centrodestra con Patto Comune; Bruno Bresciani rappresenta il centrosinistra con Fare Comune; Diego Carmenati chiude il quadro con Futuro Ideale, sostenuto dal Movimento 5 Stelle.

Lonate Ceppino – Clara Dalla Pozza si ricandida dopo un mandato non semplice. Contro di lei Maurizio Caimi, candidato di Forza Italia ed ex assessore della stessa giunta Dalla Pozza.

Luino – Cinque liste in corsa. Il sindaco uscente Enrico Bianchi prova la riconferma con “Proposta per Luino 2026”. Tra gli sfidanti il parlamentare ed ex sindaco Andrea Pellicini con “Vento del Verbano”; Furio Artoni con “Stati generali del centro-destra”; Marco Massarenti con una civica di matrice professionale; e il giovane Paolo Nicastri sostenuto da “Luino Alternativo”.

Masciago Primo – Duello a due. Il sindaco uscente Marco Magrini con “Masciago al centro” contro Enrica Peregalli della civica “Vivi Masciago Primo”, che mette al centro sicurezza, qualità della vita e servizi.

Origgio – Sfida a tre. Il sindaco uscente Evasio Regnicoli corre con il grosso del centrodestra; Mario Ceriani, ex sindaco, è sostenuto da Forza Italia e dalla lista “Origgio c’è”; Francesco Venturini è il candidato di Origgio Democratica.

Somma Lombardo – La sfida più aperta e l’unica che potrebbe portare al ballottaggio. Quattro i candidati: Stefano Aliprandini, vicesindaco uscente, sostenuto dalle civiche del centrosinistra; Silvio Pezzotta per un centrodestra ritrovato dopo qualche tensione interna; Dario Pulli per Azione, in corsa solitaria; e Alberto Nervo, l’outsider che può scompigliare i piani. Se nessuno raggiungerà il 50% al primo turno, si tornerà alle urne il 7-8 giugno.

Anche nell’Alto Milanese

Vanno al voto in queste stesse giornate anche due Comuni dell’Alto Milanese, Legnano e Parabiago, dove pure è possibile il ricorso al ballottaggio. Legnanonews seguirà da vicino lo spoglio elettorale.