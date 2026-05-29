Dieci nuovi specialisti nella cura del tumore alla mammella: all’Insubria i diplomi del Master in Senologia

Dieci nuovi medici altamente specializzati nella diagnosi e nella cura del tumore della mammella hanno concluso il loro percorso formativo all’Università degli Studi dell’Insubria. La cerimonia di consegna dei diplomi del Master di II livello in Senologia si è svolta oggi, venerdì 29 maggio, a Villa Toeplitz a Varese, confermando ancora una volta il ruolo dell’ateneo come punto di riferimento nazionale nella formazione dedicata alla senologia.

Giunto alla settima edizione, il master ha richiamato anche quest’anno professionisti provenienti da tutta Italia, offrendo un percorso unico nel panorama nazionale, finalizzato a formare medici specializzati nella gestione multidisciplinare del carcinoma mammario.

Un percorso d’eccellenza guidato da Francesca Rovera

A dirigere il master è la professoressa Francesca Rovera, presidente della Scuola di Medicina dell’Insubria, direttrice del Centro di ricerca in Senologia dell’ateneo e della Breast Unit dell’Asst Sette Laghi. Il percorso nasce con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sulla cura personalizzata del tumore al seno.

Il programma formativo è rivolto ai laureati in Medicina e Chirurgia e punta a fornire una preparazione completa sia sul piano clinico sia su quello umano e relazionale. Accanto alle competenze diagnostiche e terapeutiche, infatti, particolare attenzione viene dedicata all’umanizzazione delle cure e alla capacità di costruire un rapporto di fiducia con le pazienti.

La persona al centro del percorso di cura

Uno degli aspetti distintivi del master è l’approccio che considera non solo la malattia, ma la persona nella sua interezza. L’obiettivo è formare professionisti capaci di accompagnare le donne lungo tutto il percorso terapeutico, coinvolgendole nelle decisioni e tenendo conto della loro storia, del contesto sociale e delle esigenze individuali.

Durante il percorso i partecipanti hanno acquisito competenze scientifiche e pratiche che consentono di affrontare in autonomia le diverse fasi della prevenzione, della diagnosi, della terapia e della riabilitazione, sviluppando una visione globale dei problemi di salute.

Le nuove frontiere della senologia nelle tesi finali

La giornata si è aperta con la lectio magistralis “La Senologia nell’Arte” tenuta dal professor Giorgio Maria Baratelli, chirurgo senologo e membro del comitato scientifico dell’Accademia di Senologia Umberto Veronesi.

Successivamente sono state presentate le tesi dei diplomati, dedicate ad alcuni dei temi più innovativi della ricerca e della pratica clinica. Tra gli argomenti affrontati figurano le nuove tecniche diagnostiche per il tumore della mammella, le innovazioni chirurgiche e radioterapiche, la gestione dei tumori HER2-low e la riduzione degli interventi chirurgici a livello ascellare.

Ampio spazio è stato riservato anche alla prevenzione, con approfondimenti sul ruolo della densità mammaria, dell’intelligenza artificiale e dell’ecografia tridimensionale nei programmi di screening. Non sono mancati studi dedicati al rapporto tra alimentazione e tumore al seno, all’impiego della medicina tradizionale cinese per la gestione degli effetti collaterali delle terapie oncologiche e alle nuove prospettive di cura durante e dopo la gravidanza.

Il valore della collaborazione tra ricerca, cura e associazioni

«È un onore e un’emozione vivere questi momenti formativi, nei quali vengono affrontate non solo le competenze cliniche, ma anche le dimensioni etiche, organizzative e storiche di questa straordinaria disciplina», ha sottolineato la professoressa Francesca Rovera, evidenziando l’importanza della comunicazione con pazienti e caregiver, della collaborazione nelle Breast Unit e del ruolo crescente della genetica nella personalizzazione delle cure.

Alla cerimonia era presente anche Adele Patrini, presidente di Caos – Centro ascolto operate al seno e della Fondazione Sostenibilità Sociale One Health, che ha voluto ringraziare la professoressa Rovera per il suo impegno quotidiano nella lotta contro il cancro e nel sostegno alle pazienti.