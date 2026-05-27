“Dietro lo schermo”, a Materia un incontro per aiutare gli adulti a capire il mondo digitale dei ragazzi

Capire cosa vivono davvero bambini e ragazzi quando sono davanti a uno schermo. È questo l’obiettivo di “Dietro lo schermo”, l’incontro promosso da Buytec in programma giovedì 4 giugno alle 18.30 a Materia, lo spazio culturale di Castronno, pensato per genitori, insegnanti ed educatori.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il mondo digitale non sia soltanto un insieme di dispositivi o applicazioni, ma uno spazio quotidiano fatto di emozioni, relazioni, opportunità e rischi che spesso gli adulti faticano a interpretare.

A guidare il confronto saranno le psicologhe Cristiana De Porcellinis e Miryam Pinotti del Centro Meraki insieme all’esperto informatico Massimiliano Minazzi di MPINFO. Tra i temi affrontati ci saranno lo sviluppo cognitivo e l’attenzione nei bambini, le differenze tra utilizzo passivo e attivo dei dispositivi digitali, il rapporto tra tecnologia e autostima, ma anche i segnali di allarme che possono emergere nell’uso quotidiano di smartphone, tablet e videogiochi.

Ampio spazio sarà riservato anche agli aspetti concreti: controllo parentale, gestione dei tempi di utilizzo, privacy, filtri per la navigazione e costruzione di regole condivise all’interno della famiglia. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, non è alimentare paure o demonizzare la tecnologia, ma aiutare gli adulti a costruire un dialogo più efficace con i ragazzi.

La serata sarà strutturata come un momento aperto di confronto, con spazio per domande, casi reali e riflessioni condivise.

Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.