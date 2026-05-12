“Dietro un sorriso”, il debutto narrativo della gallaratese Lara Brufatto
Pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo, il volume nasce dal bisogno di trasformare il dolore in condivisione e sostegno per altre famiglie
Un libro nato dal dolore, ma scritto con l’intenzione di dare voce, conforto e testimonianza. È uscito “Dietro un sorriso”, esordio narrativo di Lara Brufatto, autrice di Gallarate che attraverso la scrittura racconta la propria esperienza di madre adottiva segnata dalla perdita del figlio Giorgio.
Un racconto autobiografico tra amore e fragilità
Pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo nella collana “Nuove Voci Vite”, il libro affronta temi profondi come l’infertilità, l’adozione, la depressione e il lutto. Al centro del racconto c’è il legame tra Lara e il figlio Giorgio, nato a Milano nel 2006 e morto nel 2021 a soli 14 anni. Una storia personale che si intreccia con il tema della fragilità emotiva e della ricerca di un senso anche nei momenti più difficili.
“Dietro un sorriso” non si limita però al racconto del dolore. Il libro vuole essere anche una testimonianza rivolta a chi vive esperienze simili e a chi si confronta con il disagio psicologico, la perdita o il senso di smarrimento.
Dalla poesia al primo libro
Lara Brufatto vive a Gallarate, ha studiato interior design e oggi lavora come flower designer e wedding planner. È inoltre presidente dell’associazione ODV “La Panchina dell’Amicizia di Gio”. La scrittura è diventata per lei uno strumento per elaborare il lutto e condividere la propria esperienza. Nel 2021 aveva già pubblicato il testo “Il Vuoto” all’interno della raccolta “La Panchina dei Versi – III edizione. Crepuscolo”. Con “Dietro un sorriso” arriva ora il suo primo libro autobiografico.
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