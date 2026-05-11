Difesa del suolo, dalla Regione 2,23 milioni per sei interventi in provincia di Varese

Regione Lombardia investe 37,7 milioni di euro per 68 interventi di difesa del suolo distribuiti in tutte le province. Un piano strategico, presentato dagli assessori Gianluca Comazzi, Romano La Russa e Massimo Sertori, che punta sulla prevenzione e sulla sicurezza dei territori, sempre più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici.

In questo quadro, la provincia di Varese beneficia di sei interventi per un totale di 2,23 milioni di euro. Le risorse finanzieranno opere diffuse di mitigazione del rischio idrogeologico: dalla manutenzione e regimazione idraulica a Barasso (310 mila euro) al potenziamento dei sistemi di protezione per la frana di Cadegliano Viconago (700 mila euro), fino agli interventi sui torrenti Boito a Cittiglio (670 mila euro) e Broveda a Cuvio (200 mila euro).

Completano il quadro il consolidamento del torrente Tinella a Luvinate (150 mila euro) e le opere di prevenzione degli allagamenti stradali a Masciago Primo (200 mila euro).

“Si tratta di interventi strategici, frutto dell’ascolto dei territori”, ha spiegato Comazzi, sottolineando come la sicurezza dei cittadini resti una priorità. Dello stesso avviso La Russa, che parla di “programmazione strategica per tutelare l’incolumità”, mentre Sertori evidenzia la sinergia tra assessorati per risposte più efficaci.

Il piano regionale conferma così l’impegno nella messa in sicurezza del territorio, con interventi capillari anche nelle realtà locali come quelle del Varesotto.